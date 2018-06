George Israel conversa com Geoff Emerick, engenheiro de som dos Beatles, no Canal Curta!

Convidado pelo Canal Cura!, George Israel, um declarado beatlemaníaco, teve a oportunidade rara de entrevistar um ídolo, Geoff Emerick. Sim, ele é simplesmente o engenheiro de som responsável por gravações e mixagens de alguns clássicos dos Beatles, como Revolver, Sgt. Pepper’s e Abbey Road. O bate-papo entre os dois será exibido no domingo, 22, às 17h30, no programa Revista Curta!.

O saxofonista e guitarrista das bandas Kid Abelha e Os Britos conta um pouco como foi essa experiência de fã, por considerar Emerick um pioneiro no uso de samples. Israel exemplifica, dizendo que o técnico, certa vez, pegou um trecho em que Ringo Starr tocava bateria na faixa Tomorrow Never Knows e repetiu-o diversas vezes. Com um sorriso, Emerick concorda dizendo: “Ringo não conseguia manter aquela batida de forma regular por dois minutos, então tivemos que fazer um loop”.

Outra curiosidade apontada foi quando George Israel quis saber sobre o conhecimento de Emerick em relação à música brasileira. “A primeira coisa que perguntei, em off, foi se conhecia alguma coisa brasileira, falei em particular da Tropicália, Mutantes, Gil, e ele não sabia”, conta Israel, que disse ter aproveitado a oportunidade para mandar para ele por e-mail umas músicas. “Selecionei para ele clássicos como Domingo no Parque, Baby, Alegria, Alegria e Panis et Circenses”, afirma.

O brasileiro diz que aprendeu a gostar de música aos 6 anos, quando viu Help e, de lá para cá, só cresceu o amor pelos meninos de Liverpool. “Eu tenho a minha banda, Os Britos, com o pessoal do Barão, desde 94. É a pior banda cover dos Beatles de todos os tempos. Os Rolling Stones iriam se orgulhar”, diverte-se.

NOTINHAS

Daniel de Oliveira é o narrador da série Planeta Azul II, que estreia domingo, 22, às 21h30, no canal Discovery. A superprodução da BBC, que mostra a força dos mares e oceanos, conta com uma música produzida pela banda Radiohead e o compositor Hans Zimmer.

A equipe do Globo Lab: Profissão Repórter recebeu cerca de 200 reportagens em sua sexta edição, que inclui metodologia de troca de ideias e cocriação. Agora, serão escolhidas as 10 melhores, seus autores vão poder participar de imersão na redação do programa, que é comandado por Caco Barcellos, e suas reportagens vão ser publicadas no portal do Profissão Repórter.