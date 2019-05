Gal Costa é a primeira a ser retratada na série ‘Inéditas, Dispersas e Animadas’, do Canal Brasil

Gal Costa. Cantora é a primeira a ser retratada na série Inéditas, Dispersas e Animadas, que estreia nesta quarta,1, e será exibida durante a programação do Canal Brasil. Direção de Bebeto Abrantes.

ROSTOS MAIS JOVENS

A equipe da novela A Dona do Pedaço optou por utilizar uma moderna técnica de rejuvenescimento para os atores que atuam no prólogo e na primeira fase da trama. O lifting, que consiste em esticar a pele, exatamente nos pontos em que o cirurgião plástico mexe, com adesivos na nuca e no meio do cabelo. O recurso foi utilizado pela equipe de caracterização para dar um efeito de rejuvenescimento. Além disso, nas duas primeiras etapas, a pele do elenco vai parecer um pouco mais morena por se tratarem de personagens com a pele castigada pelo sol.

MELHORES DA MÚSICA

O canal TNT Séries fará a transmissão ao vivo do Billboard Music Awards, que será realizado nesta quarta-feira, 1.º, a partir das 22h, direto do MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas. Entre as atrações deste ano da premiação, o grupo BTS, que se apresentará junto com a cantora Halsey, Lauren Daigle, Khalid, Panic! At The Disco e Sam Smith & Normani, além de apresentação em homenagem a Mariah Carey. O público também poderá conferir pelo TNT GO, streaming oficial da TNT.

TODOS ALERTA

Começa a ser exibida nesta quarta-feira, 1.º, às 22h, no canal AXN, a oitava temporada da série policial Hawaii Five-0 (foto). No primeiro episódio, vamos saber o que aconteceu depois da notícia de radiação no fim da sétima temporada, além desse desastre, a equipe precisa se habituar com a partida de Chin e Kono. Por isso mesmo, McGarrett (Alex O’Loughlin) e Danny (Scott Caan) terão de recrutar novos membros, que serão Tani Rey (Meaghan Rath) e Junior Reigns (Beulah Koale). Mas não serão somente eles que vão chegar para reforçar o time, que contará também com um cão policial. Série vai ao ar às 22h.

HISTÓRIAS URBANAS

A ocupação das cidades é o tema do episódio inédito da série A Cidade no Brasil, que será exibido nesta quarta-feira, 1.º, às 21h, no SescTV. Atração, que tem direção da cineasta Isa Grinspum Ferraz, apresenta um olhar sobre as cidades brasileiras, desde a sua criação até a atualidade. Ao todo serão 10 episódios, que estarão disponíveis, com legendas em português, inglês e espanhol, no site do SescTV, em sesctv.org.br.

COMO SE FAZ

Já pensando no fim da saga Game of Thrones, a HBO programou a exibição, no dia 26 de maio, às 22h, do documentário Game of Thrones: The Last Watch. Nele, os fãs poderão matar saudades ao serem levados para uma viagem pelos bastidores da série, que revelará como os personagens e os lugares mais marcantes da produção foram criados.