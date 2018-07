Fox estreia a série ‘The Resident’, que mostra os conflitos éticos e morais em um hospital

Uma nova série médica está chegando nesta quarta, 4, às 22h15, ao canal Fox. The Resident estreia em grande estilo, com a exibição de episódio duplo, o que ocorrerá toda semana, em que serão mostrados sempre dois novos capítulos da trama. Ao todo serão 14 episódios, com uma hora de duração cada um, nessa primeira temporada.

Como em outros seriados semelhantes, as histórias se passam dentro do ambiente de um hospital e mostra o que se acontece nos bastidores da rotina de seu corpo médico. E já teremos uma ideia bem clara do que vem por aí, isso nos primeiros minutos do episódio inicial. Que, aliás, traz uma cena bem tensa.

A partir daí, vamos ser colocados em contato com dramas, que estarão relacionados a temas cotidianos, como a negligência médica, algo que afeta as diversas camadas sociais. E, quando o pior ocorre, ou seja, a morte de um paciente por descuido ou descaso, vamos ver como os profissionais retratados lidarão com isso. Em cada episódio, teremos a disputa e o confronto de médicos e seus auxiliares, mostrando como lidam com esses erros e como são capazes de burlar regras e ferir a ética para se manter como verdadeiros deuses, não aceitando que sua reputação seja manchada.

No dia a dia do hospital, vamos acompanhar um jovem médico, que terá de conviver com tristes descobertas sobre o dia a dia hospitalar. Não será nada fácil para ele encarar o fato de que nem todos os médicos são heróis.

No elenco, rostos conhecidos dos amantes de séries, como Matt Czuchry (Gilmore Girls), Emily VanCamp (Revenge), Melina Kanakaredes (CSI: NY) e Bruce Greenwood (American Crime Story: The People vs. OJ Simpson).

A nova temporada de Que Marravilha – Aula de Cozinha, produzida pela Moonshot Pictures e prevista para estrear em setembro no GNT, continua sob o comando do chef Claude Troisgros e da atriz e apresentadora Júlia Rabello, que contarão com a ajuda do fiel escudeiro de Claude, João Batista. Os aprendizes famosos dessa temporada são: Jesus Luz, John Drops, Ana Hikari, Lore Improta e Douglas Silva; Valeska Popozuda, Aline Riscado, Karin Hills, Ricardo Macchi e Victor Lamoglia.

Malhação: Vidas Brasileiras bateu o recorde semanal de audiência em São Paulo da temporada com 19 pontos e 32% de participação. Isso no período de 25 a 30 de junho.