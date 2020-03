Flávio Bauraqui será um dos novos alunos na nova temporada da série ‘Segunda Chamada’

Flávio Bauraqui estará na nova temporada da série Segunda Chamada. Ator será Sandro, um homem trabalhador, mas que vive nas ruas de São Paulo, durante a semana. Logo, ele será um dos novos alunos da Escola Estadual Carolina Maria de Jesus.

A nova fase da série tem estreia prevista para abril.

NOVAS AVENTURAS

Estreia nesta segunda, 2, às 20h, no Cartoon Network, nova temporada de Trem Infinito: Livro Dois, que terá a apresentação de episódios duplos. Criada por Owen Dennis, série terá agora novos personagens vivendo muitas aventuras e tentando retornar para casa. A continuação do seriado acompanha o reflexo de Tulip, que fugiu do mundo dos espelhos, e Jesse Cosay, um atleta de 14 anos do Arizona. Juntos precisam escapar da Polícia dos Espelhos. E terá ainda maratona especial no dia 7, às 12h, e dia 8, às 20h.

DUPLA JORNADA

A jornalista Mariana Godoy será a nova apresentadora do RedeTV News. A partir desta segunda, 2, ela dividirá a bancada do jornalístico com Boris Casoy. Ela, no entanto, não deixará o comando do seu talk-show semanal, que vai ao ar às sextas, às 23h, na emissora. Já Amanda Klein continuará como colunista política do telejornal, apresentando também o É Notícia, nas madrugadas de terça para quarta-feira.

LÁ VEM ELE

E o Programa Silvio Santos retorna neste domingo, 1.º, às 20h, no SBT, com suas clássicas atrações. Entre elas, tem o Jogo das 3 Pistas, que contará com a participação de Luana Piovani e Renata Kuerten.

MÚSICA E TRADIÇÃO

A partir de quarta-feira, 4, a musicista pernambucana Alessandra Leão começa a disponibilizar, em seu canal de YouTube, vídeos que mostram encontros com nomes de destaque em várias áreas, como músicos e líderes religiosos, que têm ligação com tradições do coco, ciranda, maracatu de baque solto, jurema, umbanda e candomblé. Também integram o projeto, o músico Caçapa, o cineasta Luan Cardoso, a atriz e dramaturga Luciana Lyra e a artista visual Vânia Medeiros. A websérie Acesa terá 15 episódios e é um dos projetos contemplados pelo Rumos Itaú Cultural.

DEBATE NACIONAL

O entrevistado deste domingo, 1.º, do Canal Livre será Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. A apresentação é de Rafael Colombo. Programa vai ao ar neste, à 0h15, na Band.

UNIDOS PELO DESTINO

Será exibido neste domingo, 1.º, às 23h10, no Canal Brasil, o filme húngaro Corpo e Alma. Dirigido por Ildikó Enyedi, mostra a história de amor entre duas pessoas extremamente diferentes. O solitário Endre (Géza Morcsányi), diretor financeiro de um matadouro. Sua vida rotineira ganha novo colorido com a contratação da jovem Mária (Alexandra Borbély), inspetora de qualidade da empresa, inteligente, tímida e metódica ao extremo.