Flávio Bauraqui será Luiz Gama no especial ‘Falas Negras’, dirigido por Lázaro Ramos

Vai ao ar no Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, o especial Falas Negras, da TV Globo. Idealizado e organizado por Manuela Dias, o programa é dirigido por Lázaro Ramos, conta com Thaís Fragozo na pesquisa e Aline Maia como consultora e pesquisadora. Nele, 22 atores interpretam depoimentos reais de pessoas que lutaram contra o racismo e pela liberdade, a favor da justiça, em registros biográficos ou em vídeo que a história nos ofereceu.

Entre os nomes escolhidos, o ator Flávio Bauraqui aceitou o convite para ser Luiz Gama. Líder abolicionista, o jornalista e poeta brasileiro nasceu em Salvador e viveu entre 1830 e 1882. Filho de um descendente de portugueses com uma escravizada liberta, a revolucionária Luiza Mahin, foi vendido pelo próprio pai, depois que sua mãe foi exilada por motivos políticos. Autodidata, se tornou um dos advogados abolicionistas mais atuantes do País, responsável pela libertação de centenas de negros mantidos no cativeiro.

Samuel Melo interpreta Malcolm X

Ativista de direitos civis, nasceu nos Estados Unidos, viveu entre 1925 e 1965. Por influência dos irmãos aderiu ao islamismo. Por conta de sua inteligência, oratória, personalidade forte, logo arrebatou multidões. Com o tempo, seus discursos ganharam força e ficaram cada vez mais concorridos e inflamados. Ao mesmo tempo, aumentou sua rejeição e fez inimizades que levaram a ser assassinado.

Angelo Flavio vive James Baldwin

Escritor, dramaturgo, poeta e crítico social, nasceu nos Estados Unidos e viveu entre 1924 e 1987. Na escola, seu talento para a escrita foi notado desde cedo e foi estimulado por professores. Em Paris, escreveu o livro semiautobiográfico Go tell it on the mountain, publicado em 1953 e considerado pela revista Time, em 2005, um dos 100 melhores romances de língua inglesa do século 20.