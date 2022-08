Final de ‘Bull’, maratona de ‘Naruto’ e Gianecchini cantando estão entre dicas de TV

Muitas atrações para o fim de semana em TV aberta e fechada, mas vale destacar algumas. Seja um documentário, um programa de debate ou entrevista, tem sempre algo para acrescentar algo para o público. Vale até já se programar para a segunda-feira, que terá no A&E o último episódio da série de tribunal Bull. Seguem algumas sugestões da coluna.

Adeus, Dr. Bull

O Dr. Jason Bull (Michael Weatherly) está se despedindo do público, que se manteve fiel à série de tribunal, que ficou no ar por seis temporadas. Produção teve sua trajetória reduzida após denúncias de abuso e de ambiente de trabalho tóxico, o que acarretou a demissão do produtor Glenn Gordon Caron. Outra perda, mas foi a saída do ator Freddy Rodriguez, que fazia o ex-promotor Benny Colón, braço direito de Bull em seu escritório. Último episódio de Bull vai ao ar na segunda-feira, 22, às 22h55, no canal pago A&E.

Durante os seis anos que ficou em exibição, Bull manteve o público atento aos mais variados casos a serem defendidos pela equipe de profissionais, não apenas advogados. Marissa (Geneva Carr) é uma especialista em neurolinguística, tem ainda a ex-detetive da polícia de Nova York Danny James (Jaime Lee Kirchner), o impecável Chuck Palmer (Chris Jackson), ex-estilista e ex-jogador que dá as coordenadas para as testemunhas, além de Taylor Rentzel (Mackenzie Meehan), expert em tecnolofia.

Neste derradeiro episódio, intitulado Adeus, o Dr. Jason Bull contará novamente com sua equipe para finalizar no tribunal a defesa de um homicídio por negligência. E, pela última vez, veremos como o Bull e usar sua matadora intuição humana Alida à tecnologia de ponta para montar dominar o que os jurados estão expressando em suas mínimas atitudes. Mas será esse caso que mudará o propósito da empresa e também a vida de cada um, para sempre.

Mistério e ação

Estreia no domingo, 21, às 22h, no canal AMC, a minissérie francesa de ficção científica Infiniti, que conta com roteiro e direção de Thierry Poiraud. Composta por seis episódios, trama mostra a astronauta Anna (Celine Sallette) e o policial Isaak (Daniyar Alshinov) investigando sobre o desaparecimento da tripulação de uma estação espacial internacional. Para complicar, encontram um corpo decapitado.

Vida e obra

O documentário Maya Angelou – Ainda Me Levanto chega ao canal Curta! nesta sexta-feira, 19, às 21h30. Filme retrata a trajetória da escritora americana Maya Angelou , primeira mulher negra a estampar as faces de uma moeda nos Estados Unidos. Dirigido por Rita Coburn Whack e Bob Hercules, documentário traz relatos da própria Maya, que é o que serve de fio condutor, além de fotos, vídeos e depoimentos de nomes como Bill e Hillary Clinton e Oprah Winfrey. Canal reprise o longa no sábado, à 1h30 e 12h30; domingo, às 19h; segunda, às 15h30; e na terça, às 09h30.

Gianecchini no Matéria Prima

Comandado por Rafael Cortez, o programa Matéria Prima recebe o ator Reynaldo Gianecchini, que vai ao ar no sábado, 20, às 20h, na TV Cultura. No bate-papo com o apresentador, Gia relembra o início da sua trajetória no teatro e como soube usar a visibilidade que teve na televisão para impulsionar a carreira. Astro fala também de trabalhos recentes, como a peça Brilho Eterno, e a série Bom dia, Verônica, além de revelar o que ainda quer fazer. Mas o encerramento é o mais esperado, quando ele termina cantando, junto com Rafael Cortez, a música O Último Romântico, de Lulu Santos.

Aventura e romance

O canal fechado Film&Arts exibe no domingo, 21, às 22h, e na segunda, às 15h5, a comédia dramática francesa As Aventuras de Moliére, que conta com direção de Laurent Tirard. A história apresenta Moliére (Romain Duris), um jovem diretor que zomba da nobreza em suas peças teatrais, o que faz a alegria da plebe. O sucesso o faz popular, junto com sua trupe, mas ele deve ao governo o pagamento de taxas obrigatórias, o que o levará a ser preso. Mas ele será salvo por um aristocrata, conhecido como Monsieur Jourdain (Fabrice Luchin), que paga suas dívidas em troca de seus talentos como escritor.

Maratona Naruto

O Warner Channel programou para este domingo, 21, a partir das 11h15, uma maratona com os 15 primeiros episódios da temporada inicial de Naruto. Será a oportunidade de acompanhar a saga do jovem guerreiro para se tornar um ninja e integrar o grupo Time 7, junto com seu rival Sasuke Uchiha e sua crush Sakura Haruno. Os episódios ainda mostram os diferentes dramas que esse trio vai ter que superar, até encarar o tenebroso exame chunin, e o surgimento de uma parceria entre Naruto e Sasuke que descobrem que formam uma boa dupla quando lutam juntos.

Tom Zé no Canal Livre

O cantor e compositor Tom Zé é o convidado do Canal Livre, da Band, com exibição no domingo, 21, às 23h30. Músico fala de sua carreira e do mais recente álbum lançado, Língua Brasileira. Atração conta com apresentação de Rodolfo Schneider e terá a participação de Fernando Mitre e Olívia Freitas.