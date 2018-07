Final da quinta temporada da série ‘The Blacklist’ traz reviravolta impactante

Nada como as reviravoltas em uma história para conseguir manter a expectativa para o que virá no próximo episódio. E é por aí que enveredou a quinta temporada da série The Blacklist. Afinal, depois de tanto tempo, teria ainda algo que pudesse prender a atenção do público? O que de tão extraordinário teria ainda Raymond ‘Red’ Reddington, vivido por James Spader, a nos revelar?

Parecia que tudo o que era importante já havia sido descoberto nas temporadas anteriores. Tanto é que, ao ter início a nova temporada, tudo indicava que seriam umas histórias um tanto irrelevantes. Sempre com muito suspense, violência e tiradas bem-humoradas, mas nada que desse pinta de que nosso malvado favorito Red Reddington ainda tivesse munição para novas surpresas e ganhasse fôlego para mais uma empreitada.

Desde o primeiro episódio, do primeiro ano da série, temos sido surpreendidos pelas histórias que envolvem esse personagem e todos os que estão ligados a ele. Mas uma das questões mais enigmáticas, com certeza, continua sendo sua relação com a agente Elizabeth Keen. Afinal, lá no comecinho de tudo, no primeiro minuto do primeiro capítulo, vemos Red se preparando para se entregar ao FBI, isso após anos sendo procurado.

De lá para cá, muita água rolou, identidades foram reveladas e algumas mortes serviram para redefinir os rumos da história. E o que vemos nessa quinta temporada, que acaba de ser exibida no canal AXN, é um final que nos prepara para uma outra fase.

E pode esquecer o que revelou o emocionante episódio no final da quarta temporada. Não é bem aquilo, não. E agora, quem terá de tomar muito cuidado é o próprio Red.

O Canal Off estreia no dia 18, às 22h, a terceira temporada da série 9 Pés, que acompanha os surfistas Chloé Calmon e Phil Rajzman em performances e competições longboard no Brasil e no mundo. O primeiro episódio se passa no Chile e na Califórnia.

A quarta temporada do programa Versões, do canal Bis, tem início nesta quarta-feira, 11, às 20h. Nele, artistas convidados fazem releituras de sucessos de grandes nomes da música nacional e também internacional. Neste primeiro episódio, Ana Vilela interpreta o novo sertanejo. Di Ferrero cantando Maroon 5 e Daniel homenageando Roberto Carlos são outros destaques.