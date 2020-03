‘Fina Estampa’ está de volta, substituindo ‘Amor de Mãe’, que teve gravações suspensas

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

Com as necessárias alterações em sua programação devido à pandemia de coronavírus, a Globo resolveu a questão do cancelamento de gravações em sua teledramaturgia trazendo de volta produções para preencher o espaço deixado. É o caso da novela Fina Estampa, que retorna nesta segunda, 23, em versão compacta, à telinha da emissora, ocupando o lugar de Amor de Mãe, que finalizou sua primeira fase no sábado.

No folhetim de Aguinaldo Silva, Lilia Cabral interpreta Griselda, uma mulher batalhadora, independente, que teve de se virar, manter a casa e cuidar dos filhos Quinzé (Malvino Salvador), Antenor (Caio Castro) e Amália (Sophie Charlotte), depois que o marido José Pereira, o Pereirinha (José Mayer) desapareceu em alto mar. Para sobreviver, ela agora trabalha como marido de alguel, ou seja, faz reparos em residências. Pereirão, como é conhecida, conhecerá, em um desses trabalhos, a ricaça e insuportável Tereza Cristina (Christiane Torloni), que é casada com Renê (Dalton Vigh), um chef renomado, e tem dois filhos, Renê Júnior (David Lucas) e Patrícia (Adriana Birolli).

No material enviado para a imprensa pela emissora, Lilia e Christiane lembram de seus personagens em Fina Estampa, que foi ao ar originalmente entre agosto der 2011 e março de 2012.

Griselda, ou Pereirão, foi a primeira protagonista feita por Lilia Cabral – “Foi através dela que eu pude me colocar diante de grandes personagens e de grandes protagonistas que vieram a seguir. Fui muito feliz e o público me recebeu de braços abertos. A Griselda era solar, mesmo com todos os problemas que ela tinha com os filhos e com a vida sofrida dela. Mesmo nos piores momentos, ela sabia tirar lições e também dava lições de vida para todos. O texto era muito bem escrito. Dia desses, eu sentei para assistir ao primeiro capítulo e vi até o 20”.

Tereza Cristina foi uma personagem que possibilitou a Christiane Torloni estar em uma trama bem-humorada – “O núcleo da Tereza Cristina e do Crô tinha um requinte de direção muito especial do Wolf Maya, que é craque em comédia. Ele soube dosar com muita leveza essa pequena afetação desses dois personagens. Eles tinham uma carga de vilania, ficavam adoravelmente maus, mas com uma certa leveza. Isso dava para o público um outro tipo de apreciação dos personagens. Acredito que essa dualidade tenha sido responsável pelo sucesso que a dupla fez. A Tereza Cristina era aquela vilã adorável que as pessoas amavam odiar. Foi uma personagem que me trouxe uma enorme alegria”.

Texto de Aguinaldo Silva e direção geral e de núcleo de Wolf Maya, com direção de Ary Coslov, Claudio Boeckel, Marcelo Travesso, Marco Rodrigo e Marcus Figueiredo, Fina Estampa conta com nomes como Dalton Vigh, Caio Castro, José Mayer, Malvino Salvador, Carolina Dieckmann, Sophie Charlotte e Adriana Birolli.

Abaixo, alguns dos personagens de Fina Estampa.

Griselda Pereria (Lilia Cabral) – Portuguesa criada no Brasil, sustenta os filhos Quinzé (Malvino Salvador), Antenor (Caio Castro) e Amália (Sophie Charlotte) e o neto Quinzinho (Gabriel Pelícia) fazendo pequenos consertos na vizinhança desde que seu marido, Pereirinha (José Mayer), desapareceu no mar.

José Pereira, o Pereirinha (José Mayer) – Pescador, filho de portugueses criado no Brasil, desapareceu no mar há 15 anos deixando a mulher, Griselda (Lilia Cabral), e os três filhos. Homem de caráter duvidoso, bem diferente de sua esposa, estava envolvido em negócios suspeitos antes de sumir e ser dado como morto.

Tereza Cristina de Siqueira Velmont (Christiane Torloni) – Socialite, casada com o chef Renê (Dalton Vigh), por quem é apaixonada, e mãe de Patrícia Velmont (Adriana Birolli) e Renê Junior (David Lucas). Herdeira da fortuna dos pais e sempre preocupada em manter o nome e a honra da família, ocupa seu tempo com as mais requintadas formas de gastar dinheiro. Os atritos com a filha, de personalidade bem diferente da sua, são frequentes. Não vive sem seu mordomo Crô (Marcelo Serrado).

Crodoaldo Valerio, o Crô (Marcelo Serrado) – Mordomo e fiel escudeiro de Tereza Cristina (Christiane Torloni), a quem idolatra. É um empregado subserviente e dedicado, apesar de, muitas vezes, dizer que não a tolera. No fundo gostaria de ser a patroa, que o ajuda com a mensalidade da faculdade da sobrinha Vanessa (Milena Toscano). Nada discreto no visual, mantém um secreto caso amoroso.

Renê Velmont (Dalton Vigh) – Chef de cozinha, é dono do restaurante Le Velmont, que ganhou de presente de Tereza Cristina (Christiane Torloni). Ao contrário da mulher, mantém um ótimo relacionamento com os filhos Patrícia (Adriana Birolli) e Renê Junior (David Lucas).

Patrícia Velmont (Adriana Birolli) – Estudante de psicologia, filha de Renê (Dalton Vigh) e Tereza Cristina (Christiane Torloni). Herdou a beleza da mãe e a personalidade do pai. Apesar de não se considerar patricinha, tem gostos bastante caros. Namora Antenor (Caio Castro), por quem é apaixonada.

Maria Amália Pereira (Sophie Charlotte) – Filha caçula de Griselda (Lilia Cabral), é uma jovem romântica, que sonha viver uma bela história de amor. Além de ajudar a mãe com as tarefas domésticas, trabalha como vendedora de cosméticos naturais. Amália tenta deixar a mãe mais feminina, e admira muito seu pulso firme diante dos obstáculos da vida. Logo no início da história se apaixona por Rafael (Marco Pigossi).

Íris Siqueira (Eva Wilma) – Mãe de Álvaro (Wolf Maya), mora há anos em Nova Iorque e quase não tem contato com o filho. Quando retorna ao Brasil, chantageia a sobrinha Tereza Cristina (Christiane Torloni), prometendo não revelar um segredo em troca de dinheiro.

Danielle Fraser (Renata Sorrah) – Médica especializada em fertilidade dirigida, ajuda Esther (Júlia Lemmertz) a realizar o sonho de ser mãe. Viúva, não tem filhos, mas briga pela guarda do sobrinho Pedro Jorge (Vitor Colman), filho de Guilherme (Isio Ghelman), seu falecido irmão.

Vanessa Ribas (Milena Toscano) – Sobrinha de Crô (Marcelo Serrado), estuda Relações Públicas na mesma universidade de Antenor (Caio Castro) e da amiga Patrícia (Adriana Birolli). Trabalha como hostess do restaurante Le Velmont, onde não perde a oportunidade de jogar seu charme para cima de Renê (Dalton Vigh).

José Antonio Pereira (Caio Castro) – Filho de Griselda (Lilia Cabral), é um jovem ambicioso e envergonhado de sua origem humilde, que não mede esforços para atingir seus objetivos. Estudante de medicina, desperta o orgulho da mãe, que não esconde a admiração que tem pelo único filho que chegou à universidade. É apaixonado por Patrícia Velmont (Adriana Birolli), mas teme a sogra Tereza Cristina (Christiane Torloni).

Vilma Prado (Arlete Salles) – Mãe de Letícia (Tânia Khallil), trabalha como taxista desde que herdou o carro de seu falecido marido. Antenada, gosta de navegar na internet e apoia a neta Carol (Bianca Salgueiro) na busca por um namorado para Letícia.

Paulo Buarque (Dan Stulbach) – Irmão de Tereza Cristina (Christiane Torloni) e empresário da grife Fio Carioca, é casado com a estilista Esther (Júlia Lemmertz), com quem tem uma relação apaixonada.

Wallacemu (Dudu Azevedo) – Jovem de origem pobre, Wallace viu seu destino mudar quando foi chamado para lutar vale-tudo nos Estados Unidos, para onde viaja com a ambiciosa Teodora (Carolina Dieckmann). Retorna ao Brasil para brigar pelo título mundial em sua categoria.

Celeste Fonseca (Dira Paes) – Mulher romântica, amiga de Griselda (Lilia Cabral), abandonou o sonho de ser professora para se casar com Baltazar (Alexandre Nero), com quem teve Solange (Carol Macedo). É agredida pelo marido, mas teme denunciá-lo à polícia.

Joaquim José Pereira, o Quinzé (Malvino Salvador) – Filho mais velho de Griselda (Lilia Cabral), trabalha como garçom no bar de Guaracy (Paulo Rocha). Cria o filho Quinzinho (Gabriel Pelícia) com muito amor, mas não consegue esconder a tristeza pelo abandono de sua ex-mulher, Teodora (Carolina Dieckmann), por quem nunca deixou de ser apaixonado.

Teodora da Silva (Carolina Dieckmann) – Jovem ambiciosa e interesseira, abandonou o marido Quinzé (Malvino Salvador) e o filho Quinzinho (Gabriel Pelícia) para tentar a sorte nos Estados Unidos ao lado de Wallace (Dudu Azevedo), lutador de vale-tudo.

Mirna Belo (Ângela Vieira) – Atriz falida, aceita se passar por Gisela Pereira, a falsa mãe de Antenor (Caio Castro), durante um jantar de noivado na casa da família Velmont.

Esther Wolkoff (Júlia Lemmertz) – Estilista e sócia da grife de moda praia Fio Carioca, é casada com Paulo (Dan Stulbach), com quem mantém um relacionamento perfeito. Nunca abandonou o sonho de ser mãe e conta com a ajuda da médica Danielle Fraser (Renata Sorrah) para realizá-lo.

Rafael (Marco Pigossi) – Gerente da Fashion Moto, de Juan Guilherme (Carlos Casagrande), usa os veículos do chefe e dos clientes para cumprir seus acordos com Antenor (Caio Castro). Apaixona-se por Amália (Sophie Charlotte) e, depois de muita insistência, começa a namorar a jovem.

Guaracy Martins (Paulo Rocha) – Português, dono do Tupinambar, veio para o Brasil quando herdou o estabelecimento de um tio. Sua origem – é filho de português com uma índia – desperta a curiosidade dos frequentadores do bar. É apaixonado por Griselda (Lilia Cabral) e faz tudo para agradá-la, até contratar seu filho mais velho, Quinzé (Malvino Salvador), mesmo sabendo que o rapaz não tem experiência.

Baltazar Fonseca (Alexandre Nero) – Motorista de Tereza Cristina (Christiane Torloni), é um homem discreto e educado no trabalho, mas extremamente violento em casa. Além de ser autoritário com a filha, Solange (Carol Macedo), agride a mulher, Celeste (Dira Paes).

Leandro dos Anjos (Rodrigo Simas) – Filho mais velho de Dagmar (Cris Vianna), abandonou os estudos e costuma passar os dias na praia. Tem vergonha de trabalhar, mas sempre dá um jeitinho de manter a pose na frente dos seus amigos e de Nanda (Luma Costa), por quem é apaixonado.

Renê Junior (David Lucas) – Filho caçula de Renê (Dalton Vigh) e Tereza Cristina (Christiane Torloni), vive as inseguranças típicas da adolescência. Preocupa os pais com o tempo que passa na frente do computador.