Fim de semana tem maratona da terceira temporada de ‘Lucifer’, no canal Universal

O Canal Universal programou para este sábado, 21, a exibição de oito episódios da terceira temporada da série Lucifer. Começa com o terceiro, às 12h, e termina com o décimo, às 18h30. Depois de escapar do cancelamento, a história do diabo que abandona o inferno e vai morar em Los Angeles ganhou uma quarta temporada, isso graças às intensas manifestações dos fãs nas redes sociais.

Baseada nos personagens criados por Neil Gaiman, Sam Kieth e Mike Dringenberg das editoras DC Entertainment e Vertigo e produzida por Jerry Bruckheimer, Lucifer tem no elenco, Tom Ellis, como Lucifer Morningstar, e Lauren German, como a detetive Chloe Decker.

Horários:

12h – Mr. and Mrs. Mazikeen Smith? – 3º episódio

13h – What Would Lucifer Do? – 4º episódio

14h – Welcome Back, Charlotte Richards – 5º episódio

15h – Vegas With Some Radish – 6º episódio

16h – Off The Record – 7º episódio

16h30 – Chloe Does Lucifer – 8º episódio

17h30 – The Sinnerman – 9º episódio

18h30 – The Sin Bin – 10º episódio

TIRO CERTO

Paulo Miklos se transforma em um policial de caráter duvidoso em Pacto de Sangue, série do Canal Space, que estreia em 13 de agosto, que tem Guilherme Fontes como protagonista. Com filmagens em São Paulo, Belém do Pará e dentro da Floresta Amazônica, a coprodução do Space com a brasileira Intro Pictures conta a história de Silas Campello, um repórter carismático e extremamente ambicioso, que faz qualquer negócio para conquistar audiência e poder.

EM DISCUSSÃO

De 29 de julho e 5 de agosto, às 16h, a Globo News exibe Diálogos da Esperança, que integra o projeto Criança Esperança. Objetivo do programa é debater temas ligados à garantia de direitos de crianças, adolescentes e jovens. Com mediação de Pedro Bial, a primeira parte do programa será exibida no mesmo fim de semana em que serão abertas as doações por telefone para a campanha 2018. Na plateia, nomes como Silvero Pereira, Astrid Fontenelle, Lázaro Ramos, Leandra Leal, Fernanda Torres, Gloria Maria, Bruno Gagliasso, além dos especialistas Pilar Lacerda, Luana Génot, Viviana Santiago e Rodrigo Mendes.

IMORTAL

A TV Cultura exibe nesta sexta, às 22h30, no Cine Cult, o clássico Romeu e Julieta, dirigido por Franco Zeffirelli. Adaptação da obra de William Shakespeare, tem no elenco Leonard Whiting, Olivia Hussey, John McEnery, Milo O’Shea, Pat Heywood, Robert Stephens, Michael York e Natasha Parry.

AGORA NA TELONA

Uma das notícias mais animadoras da semana foi a divulgação sobre a série Downton Abbey, que será transformada em longa-metragem. Quem assina o roteiro é Julian Fellowes, criador da atração, e a direção ficou a cargo de Brian Percival, que dirigiu o primeiro episódio e vários outros.

REVIVAL

Na programação de agosto do canal Viva está a exibição do seriado A Grande Família, a partir do dia 8, de segunda a sexta, às 22h15, com reprise no sábado, às 16h15, e o Domingão do Faustão, edição de 1989, que ocupará as tardes de sextas, às 17h, a partir do dia 10. Terá ainda a novela Baila Comigo (1981), de Manoel Carlos, com estreia no dia 20, às 14h30.

CARA NOVA

A MTV estreia na quarta, 25, a partir das 22h, a nova temporada de Catfish Brasil, que terá casos ainda mais intrigantes. Com 10 episódios, de uma hora de duração cada um, série traz os apresentadores Ciro Sales e Ricardo Gadelha de volta para a difícil tarefa de desvendar as enigmáticas histórias sobre relacionamentos que nasceram na internet. Os novos episódios também estarão no MTV Play.

DO INÍCIO

Nesta sexta, 20, a partir de 11h05, o canal HBO exibirá a primeira temporada completa de Westworld, série em que os visitantes de um parque temático mergulham num universo onde qualquer desejo pode ser realizado por robôs.