Fim de semana: 8 séries recentes para maratonar no streaming

Fim de semana é bom para passear, mas nada como uma boa série para fazer o tempo dentro de casa ficar mais divertido. Aqui, uma seleção com oito séries que entraram há pouco tempo nas plataformas de streaming, desde infantil, comédia, suspense e drama. Aproveite!

‘Eu sou Groot’ – Disney+

A série de curtas terá cinco episódios estrelados por Baby Groot mostrando a pequena árvore de Guardiões da Galáxia em novas aventuras na companhia de personagens já conhecidos e outros totalmente inéditos.

Uma Equipe Muito Especial – Prime Video

A League of Their Own é uma série derivada de um filme de mesmo nome de 1992, que por aqui ficou conhecido como Uma Equipe Muito Especial, que mostrava como o beisebol feminino ganhou força na América do Norte durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). A trama gira em torno de uma equipe feminina com o sonho de jogar baseball profissionalmente.

Rensga Hits! – Globoplay

A série retrata o feminejo com muito humor, diversão e drama, contando a história de Raíssa Medeiros, interpretada por Alice Wegmann. Uma jovem do interior que ao descobrir a traição de seu ex-noivo, decide abandoná-lo no altar para correr atrás de seu sonho de viver da música sertaneja em Goiânia. No caminho, Raíssa atola o carro e em meio ao caos da situação usa seu talento musical para compor o que mais tarde se tornaria o maior hit brasileiro.

Bom dia, Verônica 2.ª Temporada – Netflix

Após forjar sua morte, Verônica Torres (Tainá Müller) fará o que for preciso para descobrir a verdade sobre um novo caso e voltar para sua família. Durante sua investigação, ela descobre uma ligação sombria entre o orfanato onde Brandão cresceu e um missionário perigoso em busca de poder absoluto. Reynaldo Gianecchini e Klara Castanho estão no elenco.

Echoes – Netflix

Desde pequenas, as gêmeas idênticas Leni e Gina sempre trocaram de identidade. Mas suas vidas viram de ponta cabeça quando uma das duas desaparece.

Uma Advogada Extraordinária – Netflix

Recém-contratada por um escritório de advocacia, uma jovem brilhante no espectro autista enfrenta desafios dentro e fora do tribunal. Park Eun Bin interpre a protagonista Woo Young Woo.

Only Murders In The Building – Star+

Outra novidade da semana é a season finale de “Only Murders In The Building”, que já está disponível na plataforma, e encerra sua segunda temporada com grande sucesso e aceitação da crítica e público. Os episódios apresentam Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) e Mabel (Selena Gomez), trabalhando incansavelmente para expor o assassino de Bunny Folger, a presidente do conselho do Arconia. Mas três (infelizes) complicações surgem: o trio está publicamente implicado no assassinato de Bunny, eles se tornam o foco de um podcast concorrente, e eles têm que lidar com um grupo de vizinhos que pensam que eles são os assassinos.

Secret Headquarters – Paramount+

Estrelado por Walker Scobell e Owen Wilson, o longa conta a história de Charlie Kincaid, um garoto que descobre sem querer um quartel general secreto no subsolo de sua casa com seus amigos. A partir disso, passa a suspeitar que seu pai ausente pode ter uma vida dupla. O jovem e seus colegas terão que defender o esconderijo enquanto os mais perigosos vilões atacam, para só assim, conseguirem salvar o mundo.