Filmes brasileiros na Netflix: 10 dicas imperdíveis

Para quem curte cinema nacional, esta lista vai cair como uma luva. A Netflix reúne diversos títulos brasileiros em seu catálogo, com opções que fogem das famosas comédias. Tem filme para todos os gostos e muitos longas de prestígio internacional. Confira abaixo 10 dicas imperdíveis.

Sucesso de público

Sobre um pai de família que ganha na loteria, mas perde tudo após 15 anos de gastos desenfreados, Até Que A Sorte Nos Separe é protagonizado por Leandro Hassum (O Candidato Honesto). O filme é uma típica dobradinha do diretor Roberto Santucci (Os Farofeiros) com o roteirista Paulo Cursino (De Pernas Pro Ar), que costuma cair no gosto dos espectadores. Em 2012, ano de seu lançamento, o longa foi um dos 10 títulos mais assistidos nos cinemas com público de 3,4 milhões de pessoas, segundo dados do Filme B.

Animação

Historietas Assombradas – O Filme acompanha a saga de Pepe, um garoto de 12 anos, que descobre que foi adotado. Em meio à sua busca pelos pais biológicos, a sua avó, uma bruxa-empresária, é raptada. A animação é uma coprodução entre a Glaz, produtora que fez sucessos como Tô Rica e Loucas Pra Casar, e do Copa Studio, da série de animação Irmão do Jorel.

Outra animação nacional é Peixonauta – O Filme. No longa, Peixonauta, Marina e Zico se veem envolvidos em um grande mistério: aparentemente, todos os habitantes sumiram da cidade. Após uma divertida investigação, eles descobrem que, na verdade, o problema é ainda mais curioso, as pessoas encolheram.

Filmes que contam a nossa história

É fato que, por questões de financiamento, o cinema brasileiro costuma demorar para entregar seus filmes. Mas Chatô – O Rei do Brasil foi um marco: o longa, que narra a história de Assis Chateaubriand, demorou 20 anos para ser finalizado. É que durante a sua produção, o diretor Guilherme Fontes respondeu a um processo sobre possível superfaturamento da obra, que teve cenas rodadas até na Europa. É por isso que, apesar de ter estreado em 2015, o filme apresenta Leandra Leal (Zuzu Angel), no papel de Lola, ainda com 15 anos de idade! Apesar dos percalços, o longa é muito bem produzido e certamente se tornou um ícone do período da Retomada do Cinema Nacional.

Filme de Petra Costa (Elena), Democracia em Vertigem é um documentário sobre a derrubada do governo Dilma Rousseff em 2016. O longa é orientado não só pelos acontecimentos históricos da formação política brasileira e dos fatos que antecederam a retirada de Dilma do Planalto, em paralelo a diretora conta a história de sua família e como ela se insere dentro desse contexto social. O filme concorreu ao Oscar de melhor documentário e foi selecionado para o Festival de Sundance.

Destaques em festivais de prestígio

Selecionado para o Festival de Cannes de 2016, Aquarius foi um dos candidatos à Palma de Ouro daquele ano. Dirigido por Kleber Mendonça Filho (Bacurau), o longa tem como fio condutor a questão da especulação imobiliária nas metrópoles brasileiras. O elenco é encabeçado por Sônia Braga (A Dama da Lotação) e conta com outros nomes como Maeve Jinkings (O Som Ao Redor), Irandhir Santos (Tatuagem) e Humberto Carrão (Paraíso Perdido).

Centrado em Rosa, personagem que vive com dilemas sobre o seu papel de mãe, filha e mulher adulta, Como Nossos Pais é assinado por Laís Bodanzky (Bicho de Sete Cabeças). A protagonista é interpretada por Maria Ribeiro, que foi destacada não só pela crítica nacional, mas também fora do Brasil. O longa foi exibido no Festival de Berlim e foi agraciado com seis troféus Kikito, no Festival de Gramado, em 2017. O elenco ainda traz nomes como Jorge Mautner (O Demiurgo) e Paulo Vilhena (Entre Nós).

Também selecionado para o Festival de Berlim, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho levou para casa o prêmio Teddy, uma categoria para filmes com temática LGBT+. A história é centrada em dois meninos, que vivem a adolescência e estão descobrindo a sexualidade, e se apaixonam um pelo outro. O desenvolvimento do roteiro é muito sensível e leve. Os protagonistas são interpretados por Ghilherme Lobo, que esteve na minissérie Ligações Perigosas, e Fabio Audi (Vou Nadar Até Você). Selma Egrei (Nosso Lar) também compõe o elenco.

Casa Grande é outro clássico recente de nosso cinema. A trama é centrada em uma família de classe média alta do Rio, que vive a decadência financeira. O longa, que é dirigido por Fellipe Barbosa (Gabriel e A Montanha), foi selecionado para o Festival de Roterdã em 2014. No elenco estão Suzana Pires (Loucas Pra Casar), Marcello Novaes e Thales Cavalcanti.

Cinema, Aspirinas e Urubus é ambientado na década de 1940 e é centrado no encontro de um imigrante alemão e Ranulpho, um homem que vive no sertão nordestino. O último passa a trabalhar para o primeiro e esse é o ponto de partida para o surgimento de uma amizade. O roteiro se desenrola em torno das viagens da dupla que, além de vender medicamentos, exibia filmes sobre o “remédio milagroso” em regiões onde o cinema ainda não havia chegado. O filme foi selecionado para o Festival de Cannes em 2004 e marca a estreia de Marcelo Gomes (Joaquim) na direção de longas. Quem dá vida a Ranulpho é o ator João Miguel (Estômago).