Filmes brasileiros na Amazon Prime: veja 10 dicas incríveis

Comédia, cinebiografias e adaptações de músicas e livros são só alguns estilos que podem ser encontrados no catálogo da Amazon Prime entre os filmes nacionais. Desde sucessos como Meu Nome Não É Johnny até documentários como Soldados do Araguaia, a plataforma oferece títulos para todos que apreciam a riqueza do cinema nacional.

Confira abaixo 10 indicações de filmes brasileiros que estão disponíveis no streaming.

Sucessos de Público

Baseado em uma história real, Meu Nome Não É Johnny foi um dos dez filmes com maior público em 2004, quando estreou na telona. Segundo o Filme B, foram mais de 2 milhões de ingressos vendidos. O longa narra a história de João Guilherme Estrella, um traficante que fez história na zona sul do Rio ao criar estratégias mirabolantes para manter a comercialização de drogas. O protagonista é interpretado por Selton Mello (O Palhaço), a direção é de Mauro Lima (João, O Maestro) e a produção é de Mariza Leão (O Homem da Capa Preta).

Uma escritora está passando por maus bocados na vida e decide embarcar em um cruzeiro com o objetivo de reconquistar o ex-marido, que está em uma viagem com a nova namorada. Esse é o script de S.O.S Mulheres Ao Mar, comédia que, segundo o Filme B, levou 1,7 milhão de espectadores aos cinemas em 2014. O elenco traz nomes conhecidos do público como Giovanna Antonelli (Budapeste), Thalita Carauta (Duas de Mim), Fabiula Nascimento (Como É Cruel Viver Assim) e Reynaldo Gianecchini (Entre Lençóis). A direção é de Cris D’Amato, que também assinou a comédia infanto-juvenil É Fada!

Adaptações

Adaptação para o cinema da música homônima de Renato Russo, Faroeste Caboclo atraiu muitos fãs da banda Legião Urbana e levou 1,5 milhão de pessoas para as salas de exibição em 2014, de acordo com os dados do Filme B. Isis Valverde e Fabrício Boliveira dão vida aos protagonistas Maria Lúcia e João. Uma curiosidade é que a dupla se reencontra, fazendo outro par romântico, na cinebiografia de Simonal, que estreou em 2019.

Baseado no romance homônimo de Chico Buarque, Benjamim tem uma trama envolvente. O enredo se desenvolve em volta de um ex-modelo fotográfico, que encontra uma jovem que se assemelha com o amor da sua vida, uma militante que foi perseguida e assassinada pela repressão da Ditadura Militar. No elenco estão Paulo José (Quincas Berro D’água), Danton Mello (O Concurso) e Cléo Pires (Qualquer Gato Vira-Lata).

Marcaram época

Filme de Cacá Diegues (O Grande Circo Místico), Deus é Brasileiro traz Antônio Fagundes no papel de Deus. No filme, o Todo-Poderoso está cansado da humanidade e procura um substituto para cobrir a sua ausência enquanto Ele tira férias. É nessa busca que ele conhece Taoca, um pescador, que é interpretado por Wagner Moura (Tropa de Elite).

Filme de Jorge Furtado (Meu Tio Matou Um Cara), O Homem Que Copiava segue a história de André, um jovem trabalhador de uma loja de fotocópias. O rapaz, que é interpretado por Lázaro Ramos (Madame Satã), apaixona-se por Sílvia e a partir daí passa a fazer cópias de notas de R$ 50 para poder ir até a loja em que a moça trabalha para se aproximar dela. O elenco traz ainda Leandra Leal (O Rastro), Pedro Cardoso (O Que É Isso, Companheiro?) e Luana Piovani (Mulher Invisível).

Um clássico dos anos 1990, Simão, O Fantasma Trapalhão marcou a infância de muita gente. Encabeçado por Renato Aragão e Dedé Santana, o longa acompanha as férias de uma rica família, que comprou um castelo mal-assombrado. Depois de muitas confusões e trapalhadas com o temido fantasma, a turma descobre que para salvar a alma do homem que perambulava pela mansão, era preciso encontrar um tesouro perdido. O elenco conta com a presença de Fernanda Rodrigues (A Partilha), Ivete Sangalo e Luciano Szafir.

Tainá 2 – A Aventura Continua é o segundo longa de uma franquia que também marcou uma geração de crianças. A indiazinha, que desde cedo aprendeu a importância de lutar pela preservação da Amazônia, agora está acompanhada de Catitu, outra pequena guerreira que chega para somar na batalha pelo cuidado com o meio-ambiente. A direção é de Mauro Lima, que também assinou O Meu Nome Não É Johnny.

Retratos da realidade brasileira

A rotina de professores da rede pública no Brasil não é fácil e é essa a realidade retratada em Verônica. Andreia Beltrão (Hebe – A Estrela do Brasil) interpreta uma professora que se vê impelida a salvar a vida de um aluno, que teve seus pais assassinados por um grupo de traficantes. O longa foi exibido no Festival do Rio de 2008.

O documentário Soldados do Araguaia apresenta depoimentos inéditos de militares que foram enviados para a repressão dos militantes comunistas na região do Araguaia. A direção é de Belisário Farias, que também assinou Menino 23 – Infâncias Perdidas no Brasil.