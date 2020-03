Filme tailandês ‘Happy Old Year’, que chega à Netflix, mostra que é preciso seguir em frente

Entra nesta quinta, 26, no catálogo da Netflix, um novo filme vindo da Tailândia. Happy Old Year acompanha a história de Jean (Chutimon Chuengcharoensukying), uma mulher que decidiu dar uma direção em sua vida. Para isso, precisa reformar sua casa e transformá-la em um escritório. Ao começar a colocar ordem no local, encontra objetos de Aim(Sunny Suwanmethanont), o seu ex-namorado. E um passado todo estará de volta. Escrito e dirigido por Nawapol Thamrongrattanarit.

Novidade por aí

A plataforma de streaming Starzplay anunciou a estreia, no dia 17 de maio, da série Hightown. Criada por Rebecca Cutter, a produção mostra a jornada de uma mulher rumo à sobriedade, o que não será nada fácil, pois terá de lidar com os desdobramentos da investigação de um assassinato. Jackie Quiñones (Monica Raymund) é uma agente que vê sua vida mudar quando encontra um corpo na praia, vítima da guerra de drogas em Cape Cod. Estão também no elenco James Badge Dale, Riley Voelkel, Gary Lennon.

Hora da série

A atração do Espiadinha Globoplay da próxima terça, 31, será a série Killing Eve, que terá seu primeiro episódio exibido logo após o BBB, na Globo. Com o subtítulo Dupla Obsessão, traz Sandra Oh na pele da agente Eve, que entra em uma caçada de gata e rata em busca da assassina Villanelle (Jodie Comer), uma serial killer. A série é vencedora do Globo de Ouro (melhor atriz para Sandra) e um Emmy (melhor atriz para Jodie).

Lá vem reforma

O Discovery Home & Health começa a exibir nesta quinta, 26, às 23h15, a nova temporada de Extreme Makeover: Reconstrução Total. Comandado pelo ator Jesse Tyler Ferguson, o programa, que atualmente tem sua versão brasileira com Otaviano Costa, ajuda famílias que precisam de uma reforma urgente em suas casas. Sucesso mundial no início dos anos 2000, o reality retorna com dez episódios inéditos.