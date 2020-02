Filme ‘Por Lugares Incríveis’, com Elle Fanning e Justice Smith, vai estrear na Netflix

LEIA TAMBÉM > Algumas dicas de séries e filmes para quem vai curtir o carnaval longe da folia

Baseado na obra de Jennifer Niven, o filme Por Lugares Incríveis conta a história de Violet (Elle Fanning) e Theodore (Justice Smith) e como esse encontro alterará a vida um do outro para sempre. Produção estreia dia 28 de fevereiro, na Netflix.

HORA DE DIZER TCHAU

Está chegando a hora de dizer adeus à animação Steven Universo. E o Cartoon Network programou a exibição de episódios duplos, toda sexta-feira, às 20h, de 3 a 17 de abril, e, no dia 24, encerra com especial de quatro capítulos. Mas você também pode assistir a tudo de uma vez, pois, no dia 2 de maio, terá maratona, a partir das 16h. E se prepare, pois a ideia é que esse fim traga respostas a questões que ficaram no ar depois que as Gems deixaram Steven sozinho.

DUAS FASES

Estreia no dia 11 de maio, na HBO e HBO GO, a minissérie The Third Day, feita em seis episódios. Criada por Dennis Kelly e Felix Barrett, série é dividida em duas partes: Verão e Inverno. Nos três primeiros episódios de Verão, vamos acompanhar a história de Sam (Jude Law), que chega a uma ilha misteriosa, onde moradores se esforçam para preservar tradições. Em Inverno, a obstinada Helen (Naomie Harris) chega à ilha em busca de respostas. Também no elenco, Katherine Waterston, Emily Watson e Paddy Considine.

VIDA E MÚSICA

O sambista Nei Lopes será o entrevistado do Roda Viva, na segunda, 24, que vai ao ar às 22h, na TV Cultura. Além de sua carreira como músico, Nei é um africanista autodidata, tendo publicado sete dicionários e uma enciclopédia sobre cultura africana. Trata-se de uma produção com mais de 30 mil verbetes, Dicionário da História Social do Samba, escrito em coautoria com Luiz Antonio Simas, conquistando um Prêmio Jabuti. O programa, que é comandado por Vera Magalhães, terá a presença de João Marcello Bôscoli e Fabiana Cozza.

OUTRO SOTAQUE

O canal Film & Arts começa a exibir, a partir de 2 de março, às 22h, a versão americana do seriado britânico Prime Suspect. A série original contava com Helen Mirren como protagonista, vivendo a detetive Jane Timone. Na produção americana, quem assume o posto é Maria Bello, que vive essa personagem destemida em sua luta para esclarecer casos complicados, contando com a ajuda de seu chefe, o tenente Sweeney (Aidan Quinn).

PAI DO TERROR

O canal Space está disponibilizando no YouTube a série Zé do Caixão. Morto na quarta, 19, aos 83 anos, o cineasta José Mojica Marins é reconhecido por sua produção de filmes de terror e foi retratado por essa produção, que tem como protagonista Matheus Nachtergaele. Produção foi inspirada na biografia de Mojica, Maldito – A Vida e o Cinema de José Mojica Marins (1998), de Ivan Finotti e André Barcinski. A direção é de Vitor Mafra.