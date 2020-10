Filme ‘Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado’ vai virar série da Amazon Prime

Clássico do terror dos anos 1990, o filme Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado (I Know What You Did Last Summer) será transformado em série exclusiva da Amazon Prime Video. Sara Goodman será a roteirista encarregada de adaptar a obra de Lois Duncan para esse formato. A produção conta a história do grupo de adolescentes que passa a ser perseguido por um misterioso assassino, após os jovens se envolverem em um acidente fatal. Na versão original, o elenco principal era formado por Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr. e Ryan Phillippe.

Luta popular

Vai ao ar nesta quinta, 29, às 22h45, na TV Cultura, o documentário Chile: a Praça do Povo. Com direção de Aldo Quiroga, o filme retrata o país latino, que acaba de tomar a decisão de criar uma nova Constituição, rompendo de vez com o período de ditadura, uma das mais sangrentas entre os países latino-americanos. A produção trata ainda dos desafios que o presidente Sebastian Piñera enfrentará para colocar em prática a vontade popular e a busca pela maior representação da comunidade indígena.

Lá vem história

No episódio desta quinta, 29, do programa Que História É Essa, Porchat?, o humorista e apresentador Fábio Porchat conta com a presença de Fernanda Torres, Marcelo Serrado e Claude Troisgros. A atração vai ao ar, na Globo, após The Voice Brasil.

Acordo duvidoso

Para fãs de comédias romântica, acaba de entrar uma nova produção na Netflix. Amor com Data Marcada mostra a jovem e sarcástica Sloane (Emma Roberts) e o divertido Jackson (Luke Bracey). Ela acredita não precisar de ninguém, pois está muito bem sozinha. Ele procura uma companhia, mas sem ligações românticas. Eles fazem um acordo de serem par um para o outro em determinadas ocasiões.