Film & Arts exibe documentário com processo criativo de David Bowie em seus últimos discos

O canal Film & Arts exibe nesta quarta, 11, às 20h55, o documentário David Bowie: The Last Five Years, que mostra o processo criativo dos dois últimos discos do músico – Blackstar e The Next Day. Dirigido por Francis Whately, produção traz imagens inéditas e incríveis dos bastidores.

David Bowie: The Last Five Years é uma homenagem ao cantor David Bowie, que morreu aos 69 anos, no dia 10 de janeiro de 2016.

DE OLHO NA ÍNDIA

Vai ao ar, de quarta, 11, a sexta, dentro do Jornal da Band a série de reportagens especiais Passagem para Índia, que revela segredos desse país, tido como a quinta maior economia do mundo. A repórter Sônia Blota e o cinegrafista Claudinei Matosão mostram como a Índia se transformou em potência tecnológica, mantendo empresas de ponta, que investem cada vez mais na criação e uso de aplicativos. Reportagem aborda também a questão dos empresários e profissionais brasileiros que estão empolgados com esse populoso país. Tem ainda a questão mística e locais mágicos que atraem milhares de pessoas do mundo todo. Especial será exibido a partir das 19h20.

PRECISA GOSTAR MUITO

Com estreia marcada para o dia 19 de março, às 22h30, na Nat Geo, a série documental brasileira Em Busca das Cobras traz Rato e Vini, dois especialistas em herpetofauna, em muitas aventuras durante desbravamento do temido mundo das cobras mais mortais do Brasil. Dirigido por Rafa Calil, os dois investigadores desses ofídios estão à procura de uma cobra principal. Eles pretendem capturá-la com segurança e fazer um breve estudo. Mas o perigoso desafio não será o único, pois os dois precisam superar os próprios limites, como o pavor de altura de Vini e o desconforto de Rato dentro da água.

ASSUNTO DA VEZ

O Discovery exibe, no dia 25 de março, às 22h, com reprise no dia 28, às 23h40, o documentário Coronavírus: Ameaça Global. Vamos ver os bastidores do início dessa epidemia na China, ouvindo especialistas daquele país, que contam como funciona o vírus. Até o momento, as origens reais da doença ainda são um mistério, que deixa todos em alerta, pois o número de infectados no mundo continua crescendo.

SENHOR POP

Está disponível no Bis Play documentário sobre Elton John, que pode ser visto até dia 31 de março. Filme faz um retrato da trajetória do músico britânico, desde sua infância, com depoimentos do artista ao longo do tempo. Compositor de inúmeros sucessos e tema do longa Rocketman, no qual é interpretado por Taron Egerton, Elton John faz reflexões sobre sua carreira e o legado deixado para a música.

MEMÓRIA ILUSTRE

A cantora e atriz Adelaide Chiozzo, que morreu no dia 4, aos 88 anos, será homenageado pelo Canal Brasil com a exibição do filme É Fogo na Roupa. Sessão será nesta quarta, 11, às 17h15. Dirigida por Watson Macedo, comédia de 1952 traz ainda no elenco Ankito, Violeta Ferraz, Heloísa Helena, Emilinha Borba e Augusto Aníbal.