Felipe Bronze recebe craques da bola no novo programa ‘Jogada de Chef’

E lá vem o simpático chef Felipe Bronze com mais um bom projeto: desta vez, a ideia é unir futebol com culinária. Estreando nesta segunda, 26, às 23h30, no GNT, Jogada de Chef é um projeto multiplataforma, parceria entre o canal e o Esporte do Grupo Globo. Assim, no dia 1º de abril, ele chega ao Esporte Espetacular e, em 6 de maio, no SporTV.

Feito em seis episódios, nos países em que os atletas residem, trará um jogador diferente a cada dia e, neste primeiro, o escolhido foi o goleiro Alisson. Nos próximos, terá nomes como Daniel Alves, Gabriel Jesus e Philippe Coutinho.

“Acho uma ideia excepcional unir uma paixão nacional – o futebol – com uma paixão universal – a comida”, afirma Felipe. “Na realidade, acho que funcionam quase como línguas universais. Todo mundo entende de futebol e de comida.”

O chef enfatiza o fato de o programa ter esse “grande diferencial de passar em três canais e formatos, com edições diferentes para públicos diferentes”, que, para ele, ajuda a atrair um número maior de telespectador. Ele explica como funcionará. “No SporTV, evidentemente, será mais sobre esporte; no GNT, mais sobre comportamento e gastronomia; no Esporte Espetacular, um pouco de cada.”

Segundo Felipe Bronze, alguns dos ilustres convidados mostraram levar jeito para a cozinha. “Me surpreendi com o Daniel Alves, ele entende muito de comida, do trabalho dos chefs, de vinho”, afirma, explicando que o cardápio escolhido para cada programa levou em consideração o local em que os atletas moram “e de qual comida do Brasil eles têm mais saudade”.

NOTINHAS

Lázaro Ramos retorna nesta segunda, 26, às 21h30, com seu bem-sucedido Espelho. Exibido pelo Canal Brasil, programa completa 13 anos e, na abertura da nova temporada, o ator recebe a professora Diva Guimarães. Ao todo, serão 26 episódios, que terão a presença de nomes como Caetano e Zeca Veloso, Fernanda Torres, Baby do Brasil, Cacau Protásio e Ícaro Silva.