Fábio Porchat conversa com Gilberto Gil em sua live ‘Que História É Essa, Vovó?’

Pensando nas pessoas de mais idade, que estão em isolamento social, pois são um grupo de risco em relação ao coronavírus, o apresentador e humoristas Fábio Porchat começou a fazer lives, no Instagram do Porta dos Fundos, dirigido ao público idoso. Que História É Essa, Vovó? vai ao ar aos domingos, às 15h, e sempre tem algum convidado especial, seja a própria avó de Fábio, dona Maria Alice Robinsonk, que foi a primeira convidada, ou a cantora Rita Lee, a segunda. E, neste domingo, 5, quem estará conversando com o humorista será Gilberto Gil.

A ideia da ação é descontrair um pouco essa parcela da população com histórias divertidas e bem-humoradas. Esse será o terceiro episódio da atração, que busca contribuir com as orientações do Ministério da Saúde e da OMS – Organização Mundial da Saúde, que pede para que todos os idosos, e não só eles, fiquem em isolamento social para contribuir com as ações para conter a pandemia da covid-19.

Podemos esperar boas histórias vindas dos dois lados, com Gilberto Gil, de 77 anos, sendo levado a contar histórias que tenha vivido, além de falar um pouco de sua rotina de confinamento, afinal, ele também integra esse grupo de risco. E o público de casa pode entrar na conversa e mandar perguntas, interagir e se divertir.