Fábio Porchat acertou a mão em programa com divertidas histórias de famosos e do público

O humorista Fábio Porchat acertou a mão em seu novo programa, trazendo convidados que contam momentos divertidos ou desastrosos que marcaram suas vidas. Mas o público presente também tem a chance de relatar algum episódio relevante. Exibido toda terça, às 22h30, no GNT, Que História É Essa, Porchat? merece atenção, pois o que se vê e ouve dos convidados são casos os mais variados, onde o personagem passa por momentos engraçados, aflitivos ou mesmo inusitados. Nesta terça, 29, será a vez de conferir o que têm a revelar Miguel Falabella, Catarina Abdalla e Marcelo Adnet.

SEGUNDA CHANCE

Nesta terça, 29, os participantes de MasterChef – A Revanche enfrentarão a primeira Caixa Misteriosa desta temporada. Debaixo das embalagens, surgem as surpresas, ou seja, os pratos que causaram suas eliminações, sendo que cada cozinheiro poderá refazer esse prato ou usar os mesmos ingredientes para criar uma nova receita. Programa vai ao ar às 22h45, na Band.

O AMOR ESTÁ O AR

Após tornar-se um dos sucessos da Netflix, Para Todos os Garotos que Já Amei ganhou uma sequência, que vai estrear em 12 de fevereiro. Além disso, um terceiro filme foi confirmado pela plataforma de streaming. Baseada na trilogia de Jenny Han, nesta nova trama será abordado o segundo livro da trilogia, intitulado P.S. Ainda Amo Você, com o relacionamento de Lara Jean (Lana Condor) e Peter (Noah Centineo) ameaçado pela chegada do quinto garoto a receber uma carta de amor da protagonista.

FESTA ESTRANHA

No episódio desta terça, 29, de O Mestre dos Casamentos, o cerimonialista Mikie Russo precisa ajudar Ryan e Regina nos preparativos do casamento. Com gostos peculiares, o casal busca detalhes apavorantes, mas precisa ter certeza que isso não assustará os convidados. Programa vai ao ar às 20h15, no Lifetime.

MENINAS INSPIRADAS

No reality Reforma em Família com Karen e Mina, mãe e filha se unem para transformar casas abandonadas ou caindo aos pedaços em moradias habitáveis. A série, exibida pelo canal Discovery Home & Health, estreia sua nova temporada nesta terça, 29, às 22h20. As duas mulheres compartilham o mesmo gosto e paixão por reformar casas e também caprichar na decoração. Foi a partir disso que as duas transformaram um hobby em atividade profissional. Trabalhando arduamente, tendo de lidar com os mais variados imprevistos, elas pensam em tudo, desde elaboração de execução dos projetos, até a parte de carpintaria. A cada episódio, um projeto diferente.