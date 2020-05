Fábio Jr. faz live com seus clássicos para homenagear o Dia das Mães

Direto de sua casa, o cantor Fábio Jr. fará sua homenagem ao Dia das Mães já nesta sexta-feira, 8, a partir das 21h30, que será exibida em suas redes sociais e do R7. No repertório, seus maiores clássicos, que vão fazer todo mundo sair cantando pela sala. Terá Alma Gêmea, Caça e Caçador, Só Você, 20 e Poucos Anos, Tente Outra Vez e Dias Melhores. As mães mais corajosas podem gravar um vídeo cantando e mandar para ele. Se escolhida, pode fazer uma dupla com o ídolo. Para tanto, é preciso usar as hashtags #FabioJrNoR7 #LiveFabioJr #FabioJr.

A Pinacoteca de São Paulo fará sua primeira exposição online, que poderá ser vista a partir da próxima terça, 12, em seu site oficial – www.pinacoteca.org.br. Distância reúne vídeos e filmes com cinco trabalhos do acervo, com curadoria de Ana Maria Maia. Integram a mostra Da Janela do Meu Quarto (2004), de Cao Guimarães, O Batedor de Bolsa (2011), de Dalton Paula, Tarefa I (1982), de Leticia Parente, 9493 (2011), de Marcellvs L., e A Banda dos Sete (2010), de Sara Ramo. Mas não é só isso. Os internautas podem fazer uma visita digital pelo Tour Virtual 3D da Pinacoteca, que também está disponível no site do museu, ou pelo Google Arts and Culture.

Estreia nesta sexta-feira, 8, às 20h15, na TV Cultura, a série Sacoleiras S/A, que foi gravada em Belém, no Pará. Dirigida por Anderson Soares Caldas, e feita em 13 episódios, a produção conta a história de Jô, uma dentista endividada, que precisa de alternativas para sobreviver. No prédio em que ela mantém seu consultório, só há uma outra sala ocupada, onde ficam vendedoras de cosméticos, mas ela pouco conversa com elas. No entanto, para conseguir renda extra, todas se unem e dão início a uma parceria de atividades clandestinas. E terá muito trabalho para se desvencilhar da concorrência e da polícia. Ao longo da trama, o filósofo Walther divaga sobre a natureza humana.