Evento de reabertura do Museu do Ipiranga neste 7 de setembro será exibido pela TV Cultura

Marco da cidade de São Paulo, o icônico Museu do Ipiranga será reaberto oficialmente nesta quarta,7, dia em que se comemora o bicentenário da Independência do Brasil. O evento contará com diversas apresentações e terá início às 19h, com transmissão ao vivo pela TV Cultura.

Conduzido pela apresentadora Roberta Martinelli, o espetáculo contará com nomes como João Carlos Martins, Daniel, Fafá de Belém, Margareth Menezes, Criolo, Vanessa da Mata, Johnny Hooker e Silva, entre outros.

Ao todo participam 300 artistas, entre bailarinos, componentes da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo e da Escola de Música Tom Jobim, sob a regência do maestro Cláudio Cruz. O palco foi montado na Praça Cívica, no Parque da Independência.

Museu do Ipiranga

O Museu do Ipiranga é sede do Museu Paulista, especializado em história e cultural material e ligado à Universidade de São Paulo (USP). Edifício foi construído entre 1885 e 1890 e está situado dentro do complexo do Parque Independência, na zona sul de São Paulo.

Saudoso do Museu do Ipiranga, o público poderá visitar o local a partir de quinta, 8, mas é necessário fazer agendamento. No entanto, os ingressos para a primeira semana estão esgotados.

Ao todo são 11 exposições que ficam distribuídas nas 49 salas. A entrada será gratuita até o dia 6 de novembro e passará a ser cobrada depois dessa data. Agendamentos pelo site do Sympla.

Homenagem

A Brasil Jazz Sinfônica fez, em maio, um clipe em homenagem ao bicentenário da Independência do Brasil, gravado no Museu do Ipiranga e no Parque da Independência. Confira: