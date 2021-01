Esteia de reprise de ‘Era Uma Vez’ coloca o Viva na liderança na TV Paga

O canal Viva começou 2021 comemorando os bons números de audiência. Na divulgação oficial, a emissora revela que alcançou mais de 7.8 milhões de pessoas diferentes em um dia, ou total do dia, como é identificado o ranking, atingindo assim sua maior audiência e melhor posição no ranking em relação aos dez primeiros dias de cada ano, tanto no Total do Dia quanto no horário nobre, desde sua estreia, há dez anos.

Entre as novelas reprisadas pelo Viva, Mulheres Apaixonadas, A Viagem, Sassaricando e Era Uma Vez lideraram a TV Paga em seus respectivos horários de exibição – vespertino e noturno – e ocuparam o Top 15 entre os programas em destaques do canal.

Na primeira semana de nova faixa horária de novelas, Era Uma Vez ficou, respectivamente, em seus dois horários de exibição, 55% e 20% acima da mesma faixa horária das 4 semanas anteriores .

E o Viva fechou 2020 entre os dez canais que mais cresceram no top 25 no horário nobre e no total do dia, com um alcance de mais de 30 milhões de pessoas diferentes.

E ainda ficou entre os assuntos mais comentados do Brasil no Twitter, durante 31 semanas.