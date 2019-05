Especial Sandy & Júnior garante boa audiência ao ‘Altas Horas’ e agitou a internet no sábado

O programa Altas Horas do último sábado, 18, que apresentou o Especial Sandy & Júnior, teve 15 pontos de audiência com 32% de share, no Rio de Janeiro, e 16 pontos de audiência com 34% de share, em São Paulo. Além disso, atração emplacou cinco termos nos Trending Topics Mundo e 22 nos TT’s Brasil. A #AltasHoras, por exemplo, ficou por 7 horas o TT’s Mundo e 12 horas no TT’s Brasil. Produzido por Serginho Groisman e sua equipe, especial fez com que as interações do público com o programa nas redes sociais crescesse em 2000%, em comparação ao sábado anterior. Tudo isso graças aos irmãos e a uma plateia que foi composto somente por fãs da dupla, tanto artistas quanto público em geral. Estavam lá para contar alguma história envolvendo os dois, como Fernanda Gentil e Maria Gadú. Esse programa foi tipo uma prévia do que os fãs poderão conferir na série de shows que Sandy & Junior farão pelo Brasil. Em São Paulo, as apresentações serão em 24 e 25 de agosto, no Allianz Parque.