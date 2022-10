Especial Roberto Carlos 2022 tem data de exibição e convidados revelados; confira

Gostando ou não, o certo é que Roberto Carlos faz parte da memória afetiva de muita gente. Difícil quem não conheça uma de suas inúmeras canções. Também é fato que seu nome está ligado diretamente ao fim de ano brasileiro, momento em que a Globo exibe show com o rei. Para o encerramento de 2022, a emissora confirmou que terá sim o Especial Roberto Carlos inédito.

Para esta apresentação, que será realizada no dia 23 de dezembro, Roberto contará com a presença de convidados especiais, como Raça Negra, Maiara e Maraísa e Maria Bethânia.

Certamente os fãs estão contando ainda com o rei interpretando Evidências, que ele regravou para integra a novela Travessia. Uma das canções mais populares mais ouvidas do Brasil, Evidências, sucesso com dupla Chitãozinho e Xororó, é de autoria de José Augusto e Paulo Sérgio Valle.

Novidades na grade

Na noite de quinta-feira, em evento na capital paulista, a TV Globo anunciou diversas novidades em sua grade para 2023. Entre elas, a volta do programa Linha Direta, que será apresentado por Pedro Bial.

Terá também um novo reality de gastronomia. Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua será comandado por Leandro Hassum e os chefs João Diamante e Paola Carosella.

No quesito novelas, Amor Perfeito será a das 6 horas, Vai na Fé, a nova das 7, e Terra Vermelha vai substituir Travessia, no horário das 9.