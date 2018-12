Especial de Natal da série infantil ‘Boris e Rufus’ tem como tema a adoção

A série Boris e Rufus terá um episódio especial de Natal, que contará a história dos personagens ainda filhotinhos. Será neste sábado, 8, às 14h, no canal Disney XD. O episódio De volta para o passado foi escrito por Maicon Tenfen e dirigido por Rubens Belli.

AMOR ÀS AVESSAS

A série Shippados, produção original da Globo exclusiva para o Globoplay, será tema de um dos painéis da Comic Con no sábado, 8. Tatá Werneck e Eduardo Sterblitch, um dos casais “shippados” na trama, estarão presentes, assim como a diretora artística Patrícia Pedrosa e a autora Fernanda Young para falar um pouco sobre a história.

PARA OS FÃS

O canal Multishow programou alguns episódios inéditos das séries Chaves e Chapolin. Nesta quinta, 6, às 23h45, será exibido Onde Está Clarissa?, capítulo de Chapolin, no qual Florinda desaparece em um bosque e seu pai e o marido vão precisar da ajuda do herói para encontrá-la. Já no sábado, 8, às 23h15, será a vez do episódio Exibição de Ioiôs, da série Chaves, que mostra Seu Madruga tentando ganhar uma graninha fazendo exibição de ioiôs, mas terá alguns problemas, pois não tem licença para realizar o trabalho.

PEDIDOS ATENDIDOS

Depois das ações dos fãs forçarem a permanência da série Lucifer, a Netflix anunciou que a quarta temporada, em produção, chegará ao catálogo no ano que vem, mas a terceira já poderá ser conferida a partir de 15 de dezembro. E os escritores da trama anteciparam que o primeiro episódio dessa nova empreitada foi intitulada de Everything’s Okay (Está Tudo Bem), assinado por Joe Henderson e dirigido por Sherwin Shilati.

PREMIAÇÃO

Um dos prêmios mais tradicionais da TV brasileira, o Troféu Imprensa chega à 61.ª edição anunciando a inclusão de uma nova categoria, o Reality Show, que premiará aquele programa que teve maior repercussão perante o público. O resultado da premiação será conhecida no primeiro semestre de 2019, mas as votações já começaram e podem ser feitas pelo site do SBT.

CONCIERGE DO CRIME

A data da estreia aqui no Brasil ainda não foi divulgada, mas saber que já vai começara a exibição nos Estados Unidos pode ser um alento para os fãs da série The Blacklist. Pois a aguardada sexta temporada da atração da NBC começará a ser exibida lá logo no começo do ano, nos dias 3 e 4 de janeiro. E, com todas as reviravoltas do final da quinta temporada, fica difícil não estar na expectativa com o que virá por aí. Afinal, como ficará essa relação entre a agente do FBI Elizabeth Keen (Megan Boone) e o mais procurado criminoso Raymond ‘Red’ Reddington (James Spader)? Pelas redes sociais, o que se vê é uma torcida muito grande para vê-los em paz. Que seja!