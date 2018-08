Especial de fim de ano da Globo ‘O Natal Perfeito’ está entre os destaques de TV

Os jovens atores Melissa Nóbrega e Cauã Antunes estão no especial da Globo O Natal Perfeito, que tem texto de Priscila Steinman e direção de Vinícius Coimbra.

Produção conta a história de Catarina (Melissa Nóbrega), uma menina que vive em um condomínio de luxo e decide fugir de casa porque seus pais não compraram o presente que ela esperava. Ao cruzar o muro, que a separa de uma nova percepção da realidade, desmaia e é resgatada por Jonas (Cauã Antunes), menino órfão que mora em um ferro-velho e constrói a sua realidade a partir do lixo, cercado por acessórios e engenhocas feitos de sucata. Jonas não desperdiça os recursos e tem um amigo que é sua melhor companhia, o Senhor Perfeito (Caio Blat).

HOMENAGEM A CAYMMI

Gilberto Gil gravou um especial em homenagem a Dorival Caymmi, que morreu há dez anos, no Conversa com Bial. A maior parte do programa traz a exibição de uma entrevista que Pedro Bial fez com Caymmi em 1983 – e que estava praticamente inédita – enquanto Gil comenta. O programa deve ir ao ar na sexta-feira da próxima semana, dia 24.

EM PROL DAS CRIANÇAS

O show do Criança Esperança vai ao ar na Globo neste sábado, após a novela Segundo Sol, com a participação de Ivete Sangalo, Emilio Dantas, Iza e Gaby Amarantos, entre outros. Camila Pitanga, Jonathan Azevedo e Fernanda Gentil comandam o espetáculo pela primeira vez, ao lado de Leandra Leal, Dira Paes, Lázaro Ramos e Flavio Canto, mobilizadores da campanha desde 2015. Durante todo o final de semana, mais de 170 artistas passarão pelos Estúdios Globo para atender aos telefonemas dos doadores no Mesão da Esperança.

FILME DE CUARÓN

Novo filme de Alfonso Cuarón (diretor de Gravidade), Roma está previsto para estrear nos cinemas e também na Netflix ainda este ano, anunciou o serviço de streaming. Rodado em P&B, Roma narra um ano turbulento na vida de uma família de classe média na Cidade do México dos anos 1970.

CONVERSA LITERÁRIA

A escritora gaúcha Cíntia Moscovich é entrevistada no episódio A Grandeza das Coisas Pequenas, da série Super Libris, que faz um mergulhar no mundo da literatura. Dirigida pelo cineasta José Roberto Torero, a produção será exibida pelo SescTV no dia 20, às 21h.

NOVA SÉRIE

Estreia amanhã, às 22h30, na TNT Séries, O Lobista. Com 12 episódios, mostra a vida de Matías Franco (Rodrigo de la Serna), que é considerado o melhor lobista do setor, algo como um “gestor de interesse” que opera em favor de particulares, corporações e empresa. Ele fará de tudo para realizar o negócio de sua vida – e, por isso, entrará em confusões.

AVENTURAS DE VERÃO

Nova série animada do Cartoon Network, Acampamento de Verão foi criada por Julia Pott e inspirada no curta animado que fez sucesso em festivais como o Sundance Film Festival. Acompanha dois melhores amigos, Oscar e Loba-Espinho, que descobrem que o primeiro acampamento da suas vidas não é bem o que parece. Na história, surgem ainda criaturas de todos os tipos, incluindo unicórnios e aliens – além das conselheiras ranzinzas, que também são bruxas. Estreia no canal amanhã, às 13h, com episódios novos aos sábados.