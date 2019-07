Especial da TV Brasil revela projetos inovadores para pessoas surdas

Em seu Programa Especial deste sábado, 6, às 12h30, a TV Brasil apresenta uma conversa com intérpretes de Libras (língua brasileira de sinais) e revela projetos inovadores destinados à comunidade de pessoas surdas. A apresentação é de Juliana Oliveira, que é cadeirante, com reportagens de Fernanda Honorato, primeira repórter com síndrome de Down no País. Entre os convidados, Sandro Santos explica sua tradução em Libras do Hino Nacional brasileiro.

PAPO E MÚSICA

Os convidados deste sábado, 6, do programa Altas Horas são Taís Araújo, Rafael Vitti e Letícia Sabatella. A parte musica fica por conta de Felipe Araújo, Anavitória e Lauana Prado. No bate-papo com o Serginho Groisman, os atores falam sobre seus projetos e discutem o momento atual. O Altas Horas vai ao ar logo após o humorístico Zorra.

MARATONA

O Universal TV exibe neste sábado, 6, maratona de Law & Order: SVU. Especial Atores Convidados Famosos começa às 19h30 com o 8.º episódio da 19.ª temporada, com presença de Brooke Shields; às 20h20, 8.º episódio da 14.ª temporada, com Patricia Arquette; às 21h15, 12.º episódio da 14.ª temporada, com Mike Tyson; às 22h, 18.º episódio da 15.ª temporada, com Alec Baldwin.

AVENTURA EM DOBRO

O SBT estreia neste sábado, 6, novas temporadas de duas séries. Às 12h30, episódio de Henry Danger, e na madrugada de domingo, à 1h30, tem a 14.ª temporada de Supernatural.

MÚSCULOS E SOCOS

Protagonizado pelo ator britânico Jason Statham, o thriller Megatubarão chega neste sábado, 6, às 22h, à HBO. Filme mostra um grupo de cientistas que, acidentalmente, liberta um predador marinho pré-histórico e terá de resolver essa encrenca e salvar o mundo dessa fera.

EM PARCERIA

Após uma leva de folhetins turcos, a Band anunciou a estreia da novela portuguesa Ouro Verde, de Maria João Costa. Será dia 15, às 20h20. Ganhadora do Emmy Internacional de melhor novela de 2018, obra foi gravada no Brasil e em Portugal, e conta com atores dos dois países. Do lado de cá, Zezé Motta, Silvia Pfeifer, Gracindo Júnior, Úrsula Corona, Pedro Carvalho e Bruno Cabrerizo.

BOAS-NOVAS

Produto original da Globoplay, a série A Divisão vai estrear no dia 19 de julho. A obra é dirigida por Vicente Amorim e produzida pela AfroReggae Audiovisual e Multishow, com Silvio Guindane, Erom Cordeiro, Marcos Palmeira, Dalton Vigh, Natalia Lage e Vanessa Gerbelli no elenco.