Escondida no catálogo da Netflix, lá está a delicada série ‘Midnight Diner: Tokyo Stories’

Quando terminamos de ver uma série, nos deparamos com aquele momento de partir em busca de uma nova paixão. As ofertas são inúmeras, então damos uma olhada no primeiro episódio de uma, de outra, até achar a que nos agrade.

E, escondidinha lá no meio da leva de séries do catálogo da Netflix, surge a produção japonesa Midnight Diner: Tokyo Stories. Não é muito recente e tem apenas uma temporada, com dez episódios, cada um com cerca de 20 minutos de duração. Mas vale muito conferir essa gracinha de seriado, que traz Kaoru Kobayashi, que interpreta o Mestre, como todos tratam o dono do pequeno restaurante chamado Meshiya, que ficam em um beco movimentado.

Em cada capítulo, ouvimos a voz do Mestre dizendo: “Quando as pessoas voltam para casa, começa o meu dia”, pois o local abre à meia-noite, e encerrando o expediente às 7 da manhã. E é ali que ele recebe seus clientes, alguns já transformados em amigos, outros que procuram algo para alimentar o corpo e a alma. São histórias independentes, que mostram o carinho como o cozinheiro prepara as refeições, mas também trazem as experiências de vida de cada pessoa que por ali passa. E, em meio aos pratos servidos, a clientela relata seus dramas, alegrias, as relações afetivas e amorosas e como faz para superar os problemas e dificuldades do dia a dia.

Como um bom Mestre, o também cozinheiro se mostra um homem centrado, que sabe ouvir, sabe enxergar o que cada um ali precisa, e muito mais do que isso, torna-se um ótimo conselheiro, mostrando caminhos às vezes desconhecidos.

Supermaratona é o que promete o Paramount Channel, que exibirá no domingo, 27, a partir das 14h, todos os episódios da primeira temporada da série The Handmaid’s Tale – O Conto de Aia.

No Show dos Famosos, do próximo Domingão do Faustão, será dia de conferir a performance de Alessandra Maestrini, Mumuzinho, Naiara Azevedo e Tiago Abravanel, que vão homenagear Cartola, Shakira, Tim Maia e Fernanda Abreu.

O Canal Bis estreia dia 3 de junho, às 19h, a terceira temporada de Vamos Tocar, programa comandado por Leo Gandelman e Gilberto Gil será o convidado do 1.º episódio.