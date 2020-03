‘Éramos Seis’ tem final feliz com Lola (Glória Pires) vivendo um novo amor

Com uma história bem conhecida, a nova versão da novela Éramos Seis estreou com a intenção de cativar o público dessa faixa de exibição das 6. Com texto de Angela Chaves, baseado no livro de Maria José Dupré e tendo como base o original de Silvio de Abreu e Rubens Ewald Filho, o folhetim trouxe algumas mudanças que foram bem aceitas. Uma das maiores alterações, certamente, é o destino final de Lola, que agora escolheu viver um novo amor.

Como não se emocionar com a cena, que foi ao ar esta semana, reunindo três ‘Lolas’. A atual interpretada por Glória Pires, a da versão de 1994, por Irene Ravache, e a doce Nicette Bruno, que protagonizou a de 1977 ao lado de Gianfrancesco Guarnieri. E teve ainda a participação de Othon Bastos, que viveu Julio, em 1994.

Fora das telas, nas redes sociais, atores também emocionaram com fotos das despedidas, com colegas, com equipes. Por conta do coronavírus, a novela não pôde continuar seu ritmo de gravações, para preservar equipes e não arriscar a vida dos mais velhos.

Foi bom ver as atuações de Glória Pires, Cássio Gabus Mendes, Simone Spoladore, Virgínia Rosa, Eduardo Sterblitch, Kiko Mascarenhas, Kelzy Ecard, Nicolas Prattes. O certo seria citar todos os atores, pois foram atuações de corpo e alma, sob direção artística de Carlos Araújo.

Algumas cenas que vão ficar na memória: