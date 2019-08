Episódio especial de ‘Chaves’, no SBT, faz alerta sobre abandono infantil

Atenção fãs da turma da vila! O SBT promete para este sábado, 24, a partir de 6h da manhã, exibir episódio especial de Chaves. A ideia dessa programação diferenciada é comemorar os 35 anos de exibição do seriado no canal de Silvio Santos. Mas não é só isso. Por meio de sua plataforma de responsabilidade social, o SBT do Bem, a emissora apagou o protagonista do seriado de cena, justamente neste Dia da Infância, como uma forma de fazer um alerta sobre o abandono infantil. Claro que o contexto ajuda bastante, pois Chaves é aquele menino que vive dentro de um barril, não conhece seus pais nem parentes e, em alguns episódios, fica sem ter o que comer.

APURE OS OUVIDOS

O SescTV apresenta neste sábado, 24, às 19h, concerto do sexteto Berlin Counterpoint, que é formado por músicos de diversas nacionalidades – Zeynep Ozsuca (piano), da Hungria, Sacha Rattle (clarinete), da Inglaterra, Joost Bosdijk (fagote), da Holanda, Olivier Stankiewicz (oboé), da França, Aaron Dan (flauta), da Romênia, e Lionel Speciale (trompa), da Itália. Grupo mostra repertório que vai do barroco ao contemporâneo, incluindo a obra Allegro Scorrevole, de Leonardo Martinelli.

VÁRIAS TELAS

No ar vivendo a personagem Missade, na novela Órfãos da Terra, a atriz Ana Cecília Costa integra o elenco do filme Divaldo – O Mensageiro da Paz, que estreia em 12 de setembro nos cinemas. Ela é dona Laura, a pessoa que aproxima Divaldo do espiritismo e o apoia, quando vai para Salvador.

PREPARE A PIPOCA

Está programada para este sábado, 24, no Universal TV, uma maratona da série Law & Order: SVU. Com início às 19h30, serão exibidos quatro episódios com o tema ‘Agora é Pessoal’. São eles: Criança Desaparecida, 9.º episódio da 19.ª temporada; Experiências, 1.º episódio da 10.ª temporada; Lembrança, 7.º episódio da 12.ª temporada; e Bem-Estar da Criança, 16.º episódio da 13.ª temporada.

SONHANDO ALTO

Estreia neste sábado, 24, às 22h, no Lifetime, o drama Fantasias de Princesa, que mostra a história de uma menina obcecada em se tornar parte da realeza alemã.

NOVOS SONS

No programa Cultura Livre deste sábado, 24, o convidado é o jovem cantor e compositor Chico Bernardes. O jovem músico, filho de Maurício Pereira, mostra repertório de seu primeiro álbum, lançado em junho. Apresentada por Roberta Martinelli, a atração vai ao ar às 18h15 na TV Cultura, mas pode ser conferida também pelo site da emissora, no canal oficial do programa no YouTube e no Cultura Digital.