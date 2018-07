Entre as notícias da telinha, destaque para o grupo argentino Violentango no SescTV

O ator Ícaro Silva surge agora na pele Mercuccio, amigo de Romeu, na versão musical do clássico Romeu e Julieta, de Shakespeare, e que estreia em 10 de agosto no Teatro Frei Caneca, em SP

CONVIDADA

A atriz Bella Piero fará uma participação especial em Malhação: Vidas Brasileiras. Na trama, ela será Sofia, fã de Carlos Aníbal, mais conhecido como Garoto (Pedro Maya). O jovem era menino de rua e ficou famoso com vídeos na internet, em que aparece cantando. O menino cede às investidas da jovem, mas começa a ficar em pânico quando se sente perseguido por ela. As cenas devem ir ao ar a partir do dia 9 de agosto.

HERMANOS

No domingo, 29, às 21h, o SescTV exibirá duas produções sobre o grupo argentino Violentango, que funde o tradicional ritmo argentino com o rock progressivo dos anos 1960 e 70. Dentro do programa Passagem de Som, primeiro veremos a visita que os músicos fizeram à exposição Tom Zé 80 Anos, em seguida, teremos os bastidores do show deles, gravado no Teatro Anchieta, dentro do projeto Instrumental Sesc Brasil. A direção geral das duas produções é de Max Alvim.

PELO MUNDO

Em seu programa desse sábado, 28, o apresentador Amaury Jr. mostrará a Itália e os encantos das cidades de Pompeia, Nápoles, Messina, Gênova e Camogli. Para completar, ele apresentará uma entrevista com a musa do cinema italiano Sophia Loren. O Programa Amaury Jr. ocupa o horário das 23h30, na Band.

EM STREAMING

Nesta sexta, 27, estreia mundialmente a série Cupcake & Dino: General Services (Bolinho e Dinossauro), a primeira animação brasileira da Netflix. Com roteiro original do Birdo Studio, conta com direção de Pedro Eboli e coprodução internacional da produtora canadense Entertainment One (Peppa Pig). Após o lançamento mundial via streaming, a animação será transmitida na TV brasileira pelo canal Disney XD, com previsão para novembro de 2018.

MUITOS CAUSOS

Múltiplo artista, Rolando Boldrin chega aos 80 anos exibindo energia para dar inveja em muita gente. E é dessa forma que o ator, cantador, compositor, contador de causos e apresentador sobe ao palco do Teatro Bradesco (São Paulo), no dia 24 de agosto, para mostrar um pouco desse talento. Para esse show, ele conta com a companhia do jornalista Willian Corrêa, que é, na verdade, o seu biógrafo. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro e pelo site da Uhuu – www.uhuu.com.

VIDA NA RUA

No Conexão Repórter de segunda-feira, 30, Roberto Cabrini convive com mães que, sem nenhuma estrutura, criam os filhos nas ruas de São Paulo. Programa vai ao ar às 23h30, no SBT.