Encerramento do Festival de Campos do Jordão será exibido pela TV Cultura

A TV Cultura exibe, ao vivo, o concerto especial, do último dia do 50.º Festival de Campos do Jordão. Será neste domingo, 28, a partir das 11h, com a Orquestra do Festival, que é formada por músicos bolsistas. E, às 18h, exibe o espetáculo de encerramento do evento, que terá apresentação da Jazz Sinfônica Brasil e do cantor Diogo Nogueira.

PREPAREM OS OUVIDOS

Será exibido neste domingo, 28, a partir da meia-noite, no canal Comedy Central, a Batalha de Lip Sync. Nela, atores e nomes conhecidos do público participam de uma competição de dublagem. Primeiro, os competidores escolhem uma música para dublar e aí vão para o palco em um enfrentamento musical.

REVENDO A HISTÓRIA

O Canal Livre deste domingo, 28, que vai ao ar à meia-noite, na tela da Band, vai voltar ao passado e relembrar o primeiro debate presidencial da história da TV brasileira, que foi realizado em 17 de julho de 1989. O público poderá conferir os bastidores e o contexto político do embate entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Mário Covas (PSDB), Leonel Brizola (PDT) e Paulo Maluf (PDS). A apresentação é de Rafael Colombo, com Fernando Mitre e Fernando Schüler, na bancada.

CASA NOVA

Estreia neste domingo, 18, às 18h30, na RedeTV, o programa A Melhor Viagem. Comandada pelo ator Mario Frias, atração multiplataforma será um jogo de disputas entre estudantes do ensino médio de todo o país, que estão concorrendo a viagens. Participam da equipe, dois personagens fixos, o Grande Sábio, que poderá ajudar os participantes com as respostas, e o DJ Rodrigo Mantega, que vai cuidar da animação musical.

TUDO REVELADO

Vai ao ar neste domingo, 28, às 21h, na HBO, o episódios final da segunda temporada da série O Jardim de Bronze, revelando os mistérios sobre o desaparecimento do jovem Martín Cosme (Alejo Ramírez Borella).

MAIS FÔLEGO

A série de terror sobrenatural NOS4A2, do canal AMC, será renovada para segunda temporada, segundo informaram produtores durante a San Diego Comic-Con.

BONS EXEMPLOS

O programa Como Será?, que vai ao ar aos sábados na Globo e é comandado por Sandra Annenberg, vai estrear a série #engajadxs, que colherá histórias de jovens que desenvolvem projetos sociais. Com estreia prevista para agosto, vai retratar diversos perfis, como engenheiro que promove reformas em casas de pessoas pobres ou da estudante pernambucana que mobiliza jovens para mutirões de limpeza em praias.

BASTIDORES

A atriz Débora Bloch interpreta uma professora de escola pública, na série Segunda Chamada. Determinada, ela quer evitar a evasão escolar e ajudar que os alunos tenham chances na educação.