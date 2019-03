Em ‘Verão 90’, Manu (Isabelle Drummond) consegue ponta na novela ‘Rainha da Sucata’

Em Verão 90, Manu (Isabelle Drummond) consegue uma ponta como atriz em Rainha da Sucata. Mesmo incentivada pela mãe, Lidiane (Claudia Raia), que acompanha tudo escondida nos bastidores, a jovem e se atrapalha toda na hora de equilibrar a bandeja em cena e a participação é um desastre.

TIME DEFINIDO

Após receber 1.300 inscrições de candidatos de todo o Brasil interessados em uma vaga em seu novo programa, o reality show Cultura, o Musical, a TV Cultura anuncia Jarbas Homem de Mello (foto), um dos grandes atores do teatro musical brasileiro, como o apresentador do programa. A roteirista também já está definida: será a atriz Mariana Elisabetsky. A previsão é que as gravações comecem este mês.

NOVA TEMPORADA

A 4.ª temporada da série Orange Is The New Black estreia nesta sexta, 1.º, às 13h, no canal Comedy Central. A nova temporada é desenvolvida através dos flashbacks de Piper Chapman, que foi presa na penitenciária de Litchfiel, acusada de tráfico. Desta vez, a autora da série evidencia ainda as histórias de outras mulheres que carregam questões fortes na trama, como transexualidade e estupro.

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

A partir desta sexta, 1.º, até dia 9, o Cartoon Network coloca no ar sua programação especial de carnaval. No Cartoon no Bloco, as animações Clarêncio, O Otimista, O Mundo de Greg, Hora de Aventura, Steven Universo, Titio Avô, Ursos Sem Curso, Irmão do Jorel e As Meninas Superpoderosas terão as aberturas dos episódios em ritmo carnavalesco, com samba-enredo, fantasia e serpentina. Enquanto isso, Gumball, Darwin, Clarêncio, Maçã, Cebola, Florzinha, Lindinha, Docinho, Jake e Finn vão mostrar os preparativos para pular carnaval em conteúdos inéditos produzidos em formato de Stories, que serão exibidos tanto no Instagram e Facebook, como em vinhetas durante a programação.

DIRETO DE SALVADOR

Pela 9.ª vez, o SBT é a emissora oficial do carnaval de Salvador, evento que será transmitido para todo o Brasil no SBT Folia 2019. Toda noite, durante 5 dias consecutivos, Helen Ganzarolli, Nadja Haddad e Léo Sampaio vão comandar a festa, trazendo informações e destacando as atrações da folia. A transmissão tem início nesta sexta, 1.º, à 0h30, direto do estúdio exclusivo do SBT montado no Circuito Barra/Ondina. O último dia de exibição será na terça-feira, 5, a partir da 0h30.

LITERATURA EM FOCO

A última edição especial de verão do programa Antenize aborda a literatura nacional nesta sexta, 1.º, às 18h30, na TV Brasil. Na faixa que reúne as melhores entrevistas da temporada, a apresentadora Karina Cardoso recebe três autores que vão contar um pouco sobre suas trajetórias no universo literário: o jornalista mineiro José Rezende Júnior, a autora maranhense Lília Diniz e o ator baiano Lázaro Ramos, que também é escritor.

MARÇO NO CINEMA

Comédia. Letícia Sabatella vive dilema sobre ter ou não relação aberta com o marido, no filme Happy Hour – Verdades e Consequências. Na foto, com Chico Diaz, Marcos Winter e Silvio Matos.