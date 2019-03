Em ‘Verão 90’, Klebber Toledo, Rafael Vitti e Kayky Brito animam festa a fantasia

Patrick (Klebber Toledo), João (Rafael Vitti) e Candé (Kayky Brito) serão a sensação de uma festa em a fantasia, no capítulo de sexta, 20, de Verão 90. Após comerem um doce de leite especial, eles ficam livres, leves e soltos e dão um show na boate, para delírio da mulherada.

AGENDA CHEIA

O filme A Divisão, com o ator Dalton Vigh, ainda não chegou às telas do cinema, mas já tem garantida sua transformação em série, com duas temporadas no Multishow. Na história, Dalton é um deputado estadual que sonha em ser governador. Em meio à disputa política, sua filha é sequestrada, caso que deu origem à Divisão de Antissequestros do Rio de Janeiro. Ator também integra o elenco da novela As Aventuras de Poliana, do SBT, e está em outro filme, Kardec, que estreia em 16 de maio.

MAIS HUMOR, POR FAVOR

O humorístico A Culpa É do Cabral estará de volta ao Comedy Central no dia 23 de abril, às 23h. A nova temporada chega com novo cenário. Programa traz de volta Fabiano Cambota, Thiago Ventura, Nando Viana, Rodrigo Marques e Rafael Portugal, em 13 episódios inéditos, que terá como convidados especiais João Gordo, Fábio Porchat e Cátia Fonseca.

BRASIL EM DEBATE

Estreia nesta sexta, 29, às 23h, no canal HBO e no HBO GO, a terceira temporada de Greg News com Gregório Duvivier. Além de chegar em novo horário, também terá mudanças no cenário, com bancada e paisagem renovadas. No primeiro episódio, o tema em discussão será a violência no Brasil. Ao todo, serão 30 episódios, com Duvivier dando seu olhar ácido e crítico a temas espinhosos, sejam sociais, culturais ou políticos.

OBRA ETERNIZADA

O canal Curta! faz homenagem ao cineasta Domingos Oliveira, que morreu no dia 23, com a exibição do documentário Domingos, de Maria Ribeiro, e de vídeos com o cineasta no Now e no streaming da NET.

LADO ESCURO

O Documento Verdade desta sexta, 29, terá reportagem especial sobre a deep web, o ponto mais obscuro da internet, onde podemos encontrar de tudo. O programa, que vai ao ar às 22h15, na RedeTV, conta com especialistas em tecnologia e internet para decifrar esse universo proibido, apontando o que é verdade e o que é mentira sobre o assunto. Apresentação de Augusto Xavier.

NO STREAMING

O documentário Clementina já pode ser visto nas plataforma digitais Looke, iTunes, Google Play e Microsoft Store. Dirigido por Ana Rieper, filme conta a trajetória de Clementina de Jesus da Silva, que despontou no meio musical somente aos 62 anos de idade. Em uma viagem por suas músicas, produção mostra a cantora e compositora, que deixou sua marca na história da MPB, propiciando a conexão da cultura brasileira com as raízes africanas.