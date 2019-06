Em seu programa de domingo, Eliana faz Xuxa enfrentar divertidos desafios

Em seu programa do domingo, 16, Eliana recebe em sua casa a apresentadora Xuxa. Em um bate-papo descontraído, as duas vão mostrar para o público se algum dia existiu mesmo a forte rivalidade entre elas e, para isso, haverá uma disputa entre personagens que fizeram parte dos respectivos programas, Praga e Melocoton, Dengue e Chiquinho, Paquita e Narcisa e, Xuxa e Eliana. A convidada também participa da brincadeira da leitura labial e terá de encarar o temido Cardápio Surpresa, com ingredientes veganos exóticos preparados pela chef Andreia Pimentel. Atração vai ao ar às 15h, no SBT.

PENSAR A SOCIEDADE

A plataforma Gente exibe nesta sexta, 14, entrevista com a cantora Luedji Luna e com a influenciadora digital Luci Gonçalves, dentro da série Sobre Vivência. Produção faz parte das comemorações do mês do Orgulho LGBTQIA+ e tem por objetivo discutir temas que envolvem minorias políticas de poder. No decorrer dos episódios, os participantes montam um glossário a partir de suas experiências para explicar cada uma das letras da sigla e falar sobre as vivências de ser um LGBT no Brasil.

COLHENDO DETALHES

Estreia em 5 de julho, no canal Universal TV, a série Coroner. Protagonizada pela atriz Serinda Swan, a produção canadense é baseada na obra do escritor britânico M.R. Hall e tem direção de Morwyn Brebner. Na história, com a morte do marido, Jenny Cooper começa a trabalhar como médica legista e vai investigar mortes suspeitas. Além do emprego, Jenny está em um novo relacionamento e ainda precisa lidar com os problemas de seu filho, que não consegue aceitar a morte do pai.

PRESERVAR A HISTÓRIA

O Canal Brasil começa a exibir nesta sexta às 22h30, a série Xingu, que é uma adaptação do filme, dirigido por Cao Hamburger, e mostra a saga dos irmãos Villas-Bôas, os irmãos Cláudio (João Miguel), Leonardo (Caio Blat) e Orlando (Felipe Camargo), que foram os primeiros homens brancos a entrar nas reservas indígenas do norte de Mato Grosso. Eles foram os principais responsáveis pela criação do Parque Nacional do Xingu.

NOVOS RUMOS

A atriz e diretora Cininha de Paula, em comum acordo com a Globo, não renovou seu contrato com a emissora. Mas ela não vai se desligar totalmente, atuando agora por obra certa, sendo que já está prevista para a próxima temporada da nova Escolinha do Professor Raimundo, que ela dirige. Em 32 anos de trabalho na Globo, Cininha tem seu nome ligado a diversos produto, como séries, novelas e programas.