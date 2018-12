Em seu primeiro programa do ano, Fátima Bernardes mostra como superar medos

Jornalista e apresentadora, Fátima Bernardes aceitou o desafio e enfrentou o medo de aprender a nadar. O quadro Nunca Fiz, que estreia no programa Encontro com Fátima Bernardes, promete incentivar as pessoas a superarem desafios. E é isso o que vai mostrar a apresentadora, após nove meses de treinamento, deixando claro para seu público que é sim possível enfrentar e superar barreiras para viver experiências únicas e realizar um sonho. A exibição será no primeiro dia do ano.

TERRA A VISTA

A TV Escola exibe nesta quarta, 26, às 21h, a série Conquistadores, que terá reapresentação aos sábados, às 22h. Em um total de oito episódios, produção traça o percurso das grandes conquistas espanholas, comandadas por Cristóvão Colombo, mostrando sua importância para a formação do mundo atual. O genovês foi o primeiro a desencadear uma série de descobertas importantes para a Coroa espanhola.

DADA A LARGADA

O SporTV e a VIU Hub, que é a unidade de negócios digitais da Globosat, preparam o primeiro reality show promovido entre as duas marcas. Agendada para estrear abril de 2019 Looking for a Caster pretende encontrar o próximo talento da narração do Rainbow Six Siege no País. O vencedor ganhará um contrato com a Ubisoft – desenvolvedora do jogo e parceira do projeto – além de participar da transmissão da final do Brasileirão de Rainbow Six Siege no SporTV. O programa será exibido no canal e-SporTV no YouTube e terá duas etapas: processo seletivo e competição eliminatória. A primeira temporada também conta com a parceria da Live Arena.

FILME NA TELINHA

A Netflix anunciou a estreia mundial, no dia 15 de março, do filme Operação Fronteira, que é dirigido por J.C. Chandor. No elenco estão nomes como Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund, Pedro Pascal e Adria Arjona. O longa conta a história de um grupo de ex-agentes das Forças Especiais, que se reúne para planejar um golpe em uma zona pouco povoada da América do Sul.

AMPLIANDO HORIZONTES

O Gloobinho acaba de fazer sua estreia na Vivo TV, integrando o pacote de entrada Super HD. O canal, que estreou em outubro de 2017, tem o objetivo contribuir no desenvolvimento das crianças em idade pré-escolar (de 2 a 5 anos), estimulando a imaginação, a criatividade e a diversão.

NO PALCO

O espetáculo Ele Ainda Está Aqui, com texto de direção de Silvio Guindane, traz no elenco Emilio Dantas, Thelmo Fernandes e Omar Menezes. Peça estreia em 4 de janeiro no Teatro Renaissance.