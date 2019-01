Em sete dias, ‘Bird Box’ é visto por 45 milhões de assinantes e bate record da Netflix

Em momento raro, a Netflix divulgou os números de audiência do filme de suspense Bird Box, protagonizado por Sandra Bullock. Em questão de sete dias, o longa foi visto por 45 milhões de assinantes no mundo, o que o transformou na estreia mais bem-sucedida da empresa, em quase 12 anos.

Took off my blindfold this morning to discover that 45,037,125 Netflix accounts have already watched Bird Box — best first 7 days ever for a Netflix film! pic.twitter.com/uorU3cSzHR