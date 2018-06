Em série, trupe percorre vários países para mostrar como vivem artistas circenses

O canal por assinatura Cinemax estreia nesta segunda-feira, 4, a série Minha Vida é um Circo, que vai ao ar às 18h. O road movie acompanha os artistas Montanha, Du Circo e Cafi, que pertencem à trupe Namakaca, em viagens pelos mais diversos locais para conhecer melhor o mundo circense.

Para isso, os rapazes terão que deixar para trás conforto e comodidade – e mais que isso: suas famílias. Mas, durante o trajeto, vão contar com a ajuda de Guga, que se mostrará uma espécie de mentor e ajudará o trio a tentar encontrar diferentes ideias para montar um novo espetáculo.

Em cada episódio, junto com essa trupe, o espectador faz uma incursão pelos bastidores dos espetáculos montados pelos mais diversos artistas circenses.

A produção apresentará também a vida nas coxias e como os artistas se preparam, sofrem com quedas, levantam a lona para o espetáculo, riem, choram, mas não deixam de apresentar seus espetáculos.

Neste primeiro episódio, intitulado Joga, Pega e Desapega, os rapazes chegam à Holanda para conferir uma convenção de malabaristas. O evento conta com artistas do mundo todo e que proporcionará aos pesquisadores compartilhar experiências com esses profissionais.

Ao todo, os artistas Montanha, Du Circo e Cafi passaram por oito países, convivendo com personagens como os trapezistas no interior da França, os acrobatas do Cirque de Soleil em Las Vegas, um famoso palhaço na Espanha, até os anônimos da Lucha Libre mexicana.

**

A Netflix anunciou a estreia de sua 1.ª animação original brasileira, Super Drags. Criada por Anderson Mahanski, Fernando Mendonça e Paulo Lescaut, a série em 5 episódios mostra três jovens que, durante o dia, trabalham em uma loja de departamentos e, à noite, se transformam nas super-heroínas Lemon Chiffon, Safira Cian e Scarlet Carmesim, que lutam contra as maldades do mundo.