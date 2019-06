Em reprise no Viva, ‘Malhação’ de 2008 revelou nomes como Sophie Charlotte e Caio Castro

E o Viva continua sua escalada na audiência programando sempre atrações que marcaram época. Nesta segunda, 24, às 13h, começa a ser exibida a novela teen Malhação, de 2008. Foi nela que surgiram nomes como Sophie Charlotte, Nathália Dill, Caio Castro, Mariana Rios, Jonathas Faro, Rafael Almeida e Sophia Abrahão. Foi nessa edição que o colégio Múltipla Escolha se uniu ao tradicional Ernesto Ribeiro, abrindo espaço para um ambiente de pluralidade e mostrando histórias envolvendo culturas diferentes. A trama tem assinatura de Patrícia Moretzsohn e Jaqueline Vargas, com direção geral de Mário Márcio Bandarra.

OLHOS DE FORA

O Roda Viva desta segunda, 24, exibe entrevista com Larry Rother, repórter do jornal New York Times, que foi correspondente do jornal no Brasil e que está lançando o livro Rondon, uma Biografia, com a história do Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. O programa tem apresentação de Ricardo Lessa e, como de costume, conta com os desenhos do cartunista Paulo Caruso. Atração vai ao ar às 22h, na TV Cultura, mas pode ser conferido também no site da emissora, em suas redes sociais e no Cultura Digital.

HISTÓRIA DE AMOR

Ao lado de Miguel Przewodowski, Christiane Torloni estreia na direção com o documentário Amazônia – O Despertar da Florestania. Depois de ser exibido nas salas de cinema, filme está disponível no Now, Vivo Play e Oi Play. A atriz lança seu olhar sobre as questões que envolvem a floresta amazônica e discute como o Brasil tem cuidado de seu meio ambiente, desde o início do século 20.

A QUATRO MÃOS

O canal Arte 1 apresenta concerto unindo dois grandes nomes da música clássica mundial, os pianistas Martha Argerich e Daniel Barenboim. Trata-se de encontro realizado em 2015, um ano após o sucesso da primeira apresentação da dupla no Teatro Colón, em Buenos Aires. A repercussão foi tanto que eles tiveram de subir ao palco novamente. Essa é a apresentação que será exibida nesta segunda, 24, às 22h30. No repertório, Schumann, Debussy e Bartók.

SÉRIES CHEGANDO

As férias estão quase chegando e as dicas de séries da Netflix para quem vai curtir o mês de julho também começam a surgir. Aqui, algumas que já ganharam data de estreia. Dia 1º tem a décima temporada de RuPaul’s Drag Race e a terceira de Versailles; no dia 4, tem a aguardada terceira temporada de Stranger Things (foto); dia 19, a parte 3 de La Casa de Papel; e, no dia 26, surge a sétima de Orange Is the New Black.