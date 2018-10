Em ‘Pais de Primeira’, as várias emoções de um jovem casal ao descobrir que terá um filho

A série Pais de Primeira, assinada por Antonio Prata, está prevista para estrear em 25 de novembro, na Globo. Na trama, Pedro (George Sauma) e Taís (Renata Gaspar), que estão casados há seis anos, descobrem que serão pais. Nesse momento, passam a viver os melhores dias de suas vidas e, provavelmente, os mais cansativos também.

FORA DA LEI

O Jornal da Band exibe, de 31 de outubro a 2 de novembro, a série Maria Fumaça, que é feita por três reportagens, que mostram o contrabando de cigarros no Brasil. Na fronteira com o Paraguai, o repórter Rodrigo Hidalgo mostra o esquema que é feito por terra e também usando barcos. A produção acompanha a ação da polícia para desbaratar quadrilhas envolvidas num negócio que provoca um prejuízo de R$ 11,5 bilhões por ano em impostos que deixam de ser arrecadados.

PLANTÃO MÉDICO

Fernanda Torres se une ao elenco da série Sob Pressão, no episódio que vai ao ar nesta terça-feira, 30. Na história, ela vive a personagem Renata, que é nomeada para assumir a gestão do hospital no lugar de Samuel (Stepan Nercessian).

ANTI-HERÓI

A estreia da sexta temporada de Ray Donovan está marcada para 9 de novembro, às 21h, no canal HBO. A série terá 12 episódios e o ator Liev Schreiber, indicado ao Emmy e ao Globo de Ouro, no papel de Ray. Também no elenco, Jon Voight.

ESCURINHO DO CINEMA

Cinemark em parceria com a Cartoon Network apresentam, com exclusividade, conteúdos inéditos de Turma da Mônica. Entre os dias 2 e 4 de novembro, a rede de cinemas vai exibir, oito episódios inéditos da segunda temporada de Turma da Mônica Clássica. O especial entra na programação de 17 complexos, com sessões às 12h50. Os ingressos já estão disponíveis no site e nas bilheterias.

VERSÃO DO DIRETOR

Agora foi a vez do cineasta Guillermo Del Toro entrar para o time da na Netflix, estreando como diretor de filmes de animação com Pinóquio, que ele revela ser uma antiga paixão pessoal. Del Toro também assinará a direção, roteiro e produção do musical em stop motion. Pinóquio será o primeiro longa de Del Toro após A Forma da Água, com o qual ganhou quatro Oscars, incluindo Melhor Diretor e Melhor Filme.

SONORIDADE

Nesta segunda, 29, o Canal Bis apresenta, às 21h, mais uma edição de seu Palco Principal, com exibição da banda de rock alternativo Smashing Pumpkins, em show realizado em Nova York. No repertório, músicas de seu oitavo álbum, Oceania, além de sucessos como Tonight Tonight. No dia seguinte, o programa estará disponível no Bis Play.

NERVOS DE AÇO

A HBO preparou uma programação especial para comemorar o Halloween. Assim, na quarta, 31, o público poderá acompanhar uma maratona de Fantasmagorias, com todos os episódios da série de curtas animados que contam lendas urbanas latino-americanas. Durante a maratona vai ao ar a estreia de A Loira do Banheiro, episódio dedicado à assustadora lenda urbana brasileira. Os filmes poderão ser vistos no canal HBO, às 21h30.