Em nova temporada, ‘Mister Brau’ terá participação de Cacau Protásio e Lellêzinha

E lá vem chegando a nova temporada de Mister Brau, que estreará no dia 24 de abril. Como sempre, vem com boas novidades. Dessa vez, contará com a participação de Cacau Protásio e Lellêzinha, que serão mãe e filha. As duas entram na série integrando um novo núcleo, o de Madureira. Cacau é Carmo, irmã de Lima (Luís Miranda), e Lellêzinha é a tímida Yasmim, que sonha em ser cantora. “Vou viver essa personagem, a Carmo, que é uma mulher batalhadora, mas que não tempo para nada, nem para sonhar”, conta Cacau.

Nessa nova temporada, Brau e Lima vão para a casa de Carmo, essa mãe que trata muito bem a filha, mas não consegue ver o talento dela. Mesmo com a menina pedindo um minuto para mostrar que sabe cantar, Carmo não consegue parar e olhar para ela, não acreditando que a garota possa ser realmente uma artista.

A ideia de Brau de ir para Madureira será uma das muitas tentativas para ele recuperar a fama e o prestígio de antes. A cada episódio, ele e Lima tentam alguma coisa diferente. E agora com o reforço dessas duas, que abrem a casa para recepcioná-los. “A Carmo é uma mãe preocupada, que cuida muito bem da filha, mas não tempo nem para perceber o talento da menina, sem acreditar que pode dar certo o sonho da garota”, conta Cacau.

A atriz vê a atração encabeçada por Lázaro Ramos como sendo um marco na televisão brasileira. “Esse programa (Mister Brau) é uma coisa maravilhosa, com elenco formado, em sua maioria, por negros, isso é muito bom. Quando eu via o programa, olhava e desejava estar ali, naquele lugar. É um avanço na TV brasileira”, comemora Cacau.

Na agenda de Cacau Protásio, um novo projeto, agora no cinema. “Eu vou fazer a mãe do Mussum, será um drama misturado com humor. Estou muito feliz por estar nesse trabalho, já está tudo acertado.” A atriz revela ainda sua vontade de participar de algo fora do humor. “Adoraria fazer um drama bem pesado, pois acho que nós atores temos de experimentar os vários caminhos.”

NA TELINNHA

Os especiais de Roberto Carlos serão exibidos no Viva em abril. O encontro será aos sábados, a partir do dia 7, 20h45, com reapresentação domingos, 12h15. Estão agendados programas exibidos entre 2001 e 2005.

Fernanda Montenegro e Fernanda Torres estão na programação do Canal Curta! desta quarta, às 20h. A mãe surge no curta A Dama do Estácio, de Eduardo Ades. A filha, em Esconde-esconde, de Eliana Fonseca.