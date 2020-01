Em nova série, Leandro Karnal revela detalhes de obras de arte em visitas a museus paulistas

Com estreia prevista para junho no canal Arte 1, a série documental A Arte de Ver o Invisível traz o filósofo e colunista do Caderno 2 Leandro Karnal percorrendo museus de São Paulo, como o Masp, Pinacoteca e MAC, selecionando obras dos acervos e explicando detalhes de cada uma, como por exemplo, a razão da escolha de determinados elementos pelos artistas, além de falar sobre o contexto histórico e a biografia de cada um. Ao todo serão oito episódios, sendo destacados, em média, cinco artistas a cada capítulo. No capítulo do MAB-Faap, o recorte destaca obras feitas por mulheres, como Tarsila do Amaral e Anita Malfatti. No Museu Afro Brasil, vamos conferir obras que fazem referência às religiões de matriz africana. Já no Masp, serão destacadas as obras Rosa e Azul, de Renoir e a Bailarina de 14 anos, de Edgar Degas. Estreia está prevista para junho.

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL

Em fase de gravação, a quarta temporada de A Vila, do Multishow, traz de volta Paulo Gustavo na pele do ex-palhaço Rique. Nesta sequência, atração contará com participações bem especiais, como o Caio Castro, Duda Nagle e Fafy Siqueira. Sob direção de Carolina Durão e Letícia Prisco, programa tem previsão de estreia no segundo semestre.

PARA OS PEQUENOS

O Nat Geo Kids anunciou a estreia da série animada Diário de Pilar, sua nova produção para o público infantil, que chega ao canal no dia 17 de fevereiro. Inspirada nos livros de Flávia Lins e Silva, conta a história de uma garotinha de 10 anos, muito curiosa para saber como tudo funciona. Sempre acompanhar por seu gato Samba e seu melhor amigo Breno, a pequena Pilar embarca na rede mágica que herdou do avô Pedro e se aventura pelo mundo.

ARTE DE FAZER RIR

O convidado desta noite de quinta, 30, do programa Lady Night é o ator Lázaro Ramos. Comandada por Tatá Werneck, atração vai ao ar após o BBB.

BANCO DOS RÉUS

Estreia nesta quinta, 30, às 22h30, na Record TV, o programa Em Nome da Justiça, sob o comando de Luiz Bacci. Nele, Ilana Casoy vai comentar crimes polêmicos que marcaram o Brasil, levantando o questionamento sobre a culpa ou inocência dos acusados.

DICAS PRECIOSAS

Nesta quinta, 30, o catálogo do Belas Artes À La Carte ganha mais quatro novidades. Chegam ao canal de streaming o cult Bagdad Café, de Percy Adlon, o clássico Trono Manchado de Sangue, de Akira Kurosawa, a comédia O Mistério da Torre, com Alec Guinness, e Boy Meets Girl, de Leos Carax.