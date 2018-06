Em ‘Malhação’, a professora Gabriela precisa ajudar jovem em conflito com o pai

Na nova temporada de Malhação, que chegou com o título de Vidas Brasileiras, a cada 15 dias é destacado o drama pessoal de um aluno, que passa a ser investigado pela professora Gabriela (Camila Morgado).

No momento, a história em destaque é a do jovem Garoto (Pedro Maya), morador de rua, que tem de contar com a professora Gabriela (Camila Morgado) para resolver o conflito com ser pai Aloísio (Babu Santana), após um reencontro inesperado dos dois.

Além disso, Garoto se destaca na música e vai aprender a lidar com a fama repentina com a chegada do produtor musical Davi Castell (Marcelo Adnet).