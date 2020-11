Em live, Orquestra Ouro Preto vai emocionar o público com repertório do Clube da Esquina

Em mais uma apresentação online, a Orquestra Ouro Preto selecionou repertório do Clube da Esquina no show intitulado Quem perguntou por mim: Fernando Brant e Milton Nascimento. O concerto será neste sábado, 21, às 20h30, direto da Igreja do Carmo em Ouro Preto, Minas Gerais, com transmissão pelo canal oficial do grupo no YouTube. Em meio à arte barroca de Aleijadinho e às pinturas do Mestre Ataíde e sob a regência do maestro Rodrigo Toffolo, a orquestra toca canções como Travessia, Milagre dos Peixes, Encontros e Despedidas, Canção da América, Maria Maria, entre outras.

Em nome do Pantanal

O cantor Luan Santana fará uma live neste domingo, 22, a partir das 17h, para divulgar o movimento #OPantanalChama, que vai mostrar a situação do bioma e sua importância. Para isso, conta com a parceria com a National Geographic, que exibirá o evento, que será realizado diretamente do Pantanal, em um barco no Rio Paraguai. O objetivo do evento é arrecadar fundos para a ONG SOS Pantanal, que atua na conservação e defesa do meio ambiente local e tem trabalhado de forma efetiva na recuperação dos estragos causados pelas queimadas. Com duração prevista de quatro horas, a live também será exibida no YouTube do cantor e terá a participação da exploradora da National Geographic Society Patricia Medici.

Rumos da capital

Vai ao ar neste sábado, 21, às 19h, no BandNews TV, o documentário São Paulo – Uma Cidade Segregada. Com direção e roteiro de João Farkas, o filme aponta as consequências do crescimento desordenado da capital paulista, com análises de especialistas em questões de ocupação do solo e de planejamento urbano.

Reencontro

No Altas Horas deste sábado, 21, Serginho Groisman conta com a participação da apresentadora Xuxa Meneghel.