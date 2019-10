Em fase de gravação, série ‘Todas as Mulheres do Mundo’ é inspirada na obra de Domingos Oliveira

Os atores Lilia Cabral, Matheus Nachtergaele, Emilio Dantas e Martha Nowil posam nos bastidores das gravações de Todas as Mulheres do Mundo, série que homenageia a obra do autor, diretor e dramaturgo Domingos Oliveira, que morreu em março deste ano, aos 82 anos.

A atriz fará participação especial como Dionara, mãe de Paulo (Emilio Dantas), em um dos 12 episódios da série. Ainsa sem data de estreia prevista, Todas as Mulheres do Mundo é escrita por Jorge Furtado com Janaína Fischer, livremente inspirada na obra de Domingos Oliveira, com direção artística de Patricia Pedrosa.

SUSTOS E EMOÇÕES

O canal AMC vai fazer a alegria dos fãs de histórias de terror. Será a partir desta segunda, 14, às 22h30, com a apresentação, pela primeira vez no Brasil, da Fear Fest, ou Festival do Medo, uma semana inteira de aventuras sobrenaturais, em um total de 120 horas de filmes clássicos do gênero. Aqui, alguns dos destaques, e o primeiro a ser exibido é o episódio final de The Terror: Infamy. Na quarta, às 22h30, A Casa Amaldiçoada (1999), e na sequência, à 0h25, Evocando os Espíritos 2. Na sexta, às 22h30, Mama (2013), sábado, às 20h20, O Exorcismo de Emily Rose (2005). E, no domingo, às 20h55, Atividade Paranormal 4, às 22h30, Atividade Paranormal: Marcados pelo Mal.

SEM MEIAS PALAVRAS

A deputada federal Tabata Amaral é a convidada do Roda Viva desta segunda. Comandado por Daniela Lima, o programa da TV Cultura vai ao ar às 22h, mas pode ser visto no site da emissora, em suas redes sociais, no YouTube e no aplicativo Cultura Digital.

SITUAÇÕES DE RISCO

A nova temporada de Polícia ao Vivo: Melhores Momentos chega nesta segunda, 14, às 17h15, ao canal A&E. Série acompanha o trabalho de policiais no atendimento de ocorrências em diferentes cidades dos Estados Unidos. Em cenas tensas, produção mostra o enfrentamento da polícia e com civis, mostrando operações de apreensão de drogas, perseguições em alta velocidade até brigas domésticas.

ANALISANDO A VIDA

No episódios desta segunda, 14, da série Filosofia Pop, que é apresentada pela SescTV, o tema a ser discutido é Morte e Finitude. Apresentada pela filósofa Marcia Tiburi e dirigida por Esmir Filho, tema será discutido pelo historiador e mestre em ciências da religião Vagner Marques e pela atriz, cantora e poetisa Roberta Estrela D’Alva. Programa entra no ar às 23h.

CASOS REAIS

O canal Investigação Discovery exibe nesta segunda, 14, às 20h30, a série inédita Amor, Mortal Amor e, em seguida, às 21h20, estreia a quarta temporada de Morrendo de Amor. As duas produções mostram a reconstituição de investigações, baseando-se em materiais de arquivo e depoimentos exclusivos com familiares e pessoas próximas das vítimas.

SONS E HISTÓRIA

Estreia na HBO dia 19 de novembro, às 22h, o documentário Refavela 40, que trata do icônico LP do cantor Gilberto Gil, de 1977. Dirigido por Mini Kerti, filme celebra as mais de quatro décadas do álbum, que foi criado a partir da experiência do músico no Festival Mundial da Arte e da Cultura Negras, realizado na Nigéria.