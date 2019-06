Dwayne Johnson será o homenageado do MTV Movie & TV Awards 2019

O ator Dwayne Johnson será homenageado do MTV Movie & TV Awards. Cerimônia será realizada na segunda-feira, 17, com transmissão da MTV, a partir das 22h.

O MTV Movie & TV Awards tem votação popular e premia nomes do cinema, TV, streaming e da cultura pop.

Um dos grandes nomes do cinema de ação atual, The Rock receberá o prêmio Generation Award, que é dedicado aos nomes que se destacaram nas telas, contribuindo para o cinema e para a televisão. Além de ator, Dwayne é produtor e filantropo.

Dwayne Douglas Johnson, ou simplesmente The Rock, nasceu em 2 de maio de 1972 e surgiu nas telas do cinema no início dos anos 2000, em filmes como O Escorpião Rei (2002), Treinando o Papai (2007), O Fada do Dente (2010), Velozes e Furiosos 5: Operação Rio (2011) e Jumanji: Bem-vindo à Selva (2017)