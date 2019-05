Dwayne Johnson apresenta ‘The Titan Games’, com provas que testam força e resistência

Estreia neste domingo, 19, às 20h, no canal FX, o reality esportivo The Titan Games, que será comandado pelo ator Dwayne Johnson, que também é um dos produtores. Em seus dez episódios, os competidores serão desafiados a realizar provas variadas, de força e resistência, para conseguirem superar todos os obstáculos.

Além das competições, que exigem força, garra e determinação, o programa mostrará também a história de vida dos participantes.

E, no fim da temporada, ocorrerá a batalha épica, com os competidores tendo de se enfrentar e daí sairão os campeões, um homem e uma mulher, que receberão, cada um, US$ 100 mil.

SONHAR E REALIZAR

Está marcada para a próxima quinta-feira, 23, a estreia do programa Um Show de Noiva, que terá como apresentadora a modelo Renata Kuerten. O reality, que vai ao ar no canal E!, às 19h35, acompanha futuras noivas em busca de seu sonhado vestido de casamento. Programa terá 20 episódios e mostrará histórias emocionantes ao mostrar essas mulheres em busca de realizar seus objetivos.

FÉRIAS DIVINAS

Está disponível no catálogo do Now, a nova série com o ator Daniel Radcliffe, Miracle Workers, que também pode ser conferida na TNT séries, que exibe a cada sexta-feira, à 0h20, um novo episódio. Criada por Simon Rich, obra retrata anjos, responsáveis por ouvir as orações das pessoas, tentando salvar a humanidade, pois Deus largou mão de tudo para cuidar da própria existência. Ao todo, atração tem 7 episódios e traz ainda no elenco Steve Buscemi, Geraldine Viswanathan, Karan Soni, Jon Bass, Sasha Compère e Lolly Adefope.

PAPO DE CINEMA

O ator Hugo Bonemer foi para o México, a convite da Fox Films, para entrevistar o elenco do filme X-Men – Fênix Negra, que estreia dia 6 de junho no Brasil. O bate-papo será exibido no canal Like. Na foto, Hugo com as atrizes Sophie Turner e Jessica Chastain.

NAS QUATRO LINHAS

A Band via transmitir neste domingo, 19, a partir das 13h45, o confronto entre Santos e Internacional, partida da nona rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro feminino e que será realizada no estádio do Pacaembu, em São Paulo. A narração fica por conta de Ivan Bruno, com comentários de Alline Calandrini e Velloso, reportagem de Yara Fantoni.

LONGE DA TELINHA

A Nickelodeon anunciou as atividades da 4ª edição do Dia de Brincar, que será realizado dia 25, das 10h às 17h, no Parque Villa-Lobos, São Paulo. Com entrada gratuita, evento terá diversas brincadeiras para a família. Entre as atrações, corrida de saco com a calça quadrada do Bob Esponja, canaleta cooperativa de The Thundermans e piscina de bolinhas de Slime.

IDEIAS AVANÇADAS

Conhecidos como os reis dos aquários mirabolantes, Wayde King e Brett Raymer voltam ao Animal Planet, a partir deste domingo, 19, às 23h05, para a oitava temporada da série Com Água até o Pescoço. Nestes novos episódios, vamos acompanhar as etapas dos trabalhos desenvolvidos por esses parceiros, que redefiniram o aquarismo, construindo tanques personalizados e criando verdadeiras esculturas vivas.