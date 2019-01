‘Dumplin’, comédia com Jennifer Aniston, estreia em fevereiro na Netflix e ganha trailer

A Netflix definiu a data de estreia do filme Dumplin, dirigido por Anne Fletcher e protagonizado por Jennifer Aniston. Será em 8 de fevereiro.

Produzido e protagonizado por Jennifer Anniston, o filme é baseado no romance de Julie Murphy, lançado no Brasil pela Editora Valentina, com trilha sonora de Dolly Parton. A direção é de Anne Fletcher e o roteiro de Kristin Hahn.

Comédia mostra a relação da jovem Will (Danielle Macdonald) com sua mãe Rose (Jennifer Aniston), uma ex-miss que não aceita muito bem o fato de a filha ser acima do peso.

NOS BASTIDORES

Cinema paulista. Comandada por Ugo Giorgetti, a série O Cinema Sonhado reúne memórias a partir das experiências de cineastas e produtores. Estreia nesta segunda no site do SescTV.

MULHER NA ÁREA

O canal SporTV desta segunda, 21, às 18h15, vai transmitir o jogo entre Ituano e Novorizontino, mas contará com uma novidade. É a estreia da jornalista Ana Thais Matos, que fará sua primeira participação como comentarista de futebol. A narração fica por conta de Odinei Ribeiro.

POR TRÁS DA NOTÍCIA

A TV Brasil apresenta nesta segunda, às 23h45, a série Contracapa, que mostra os bastidores do jornalismo investigativo. Ao todo serão 13 episódios de 52 minutos cada.

DISCUTINDO ARTE

O Curta! está disponibilizando a série Inhotim Arte Presente no serviço NOW. Original e exclusiva do canal, a produção é da Camisa Listrada e tem direção de Pedro Urano, e discute a multiplicidade de linguagens artísticas contemporâneas. Ao longo de 10 episódios de 52 minutos, mostra a experiência do museu a céu aberto no interior de Minas Gerais e que reúne nomes da arte contemporânea, como Giuseppe Penone, Matthew Barney, Tunga, Cildo Meireles, Olafur Eliasson, Claudia Andujar, Chris Burden, Miguel Rio Brancos.

CONCORRÊNCIA BOA

A emissora americana NBC lançará serviço de streaming, mas só em 2020, mas que chegará para concorrer com as grandes do ramo, como Netflix, Amazon e a Disney. O serviço incluirá notícias e esportes ao vivo, além de programa conhecidos, como o Saturday Night Live.

INTERNET NO CENTRO DO DEBATE

O Roda Viva desta segunda, 21, recebe o professor Silvio Meira. Formado em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, o convidado vai debater as principais dúvidas sobre a proteção da privacidade do usuário, o anonimato nas redes e até onde vai o direito à liberdade de expressão. Apresentado por Ricardo Lessa, o programa vai ao ar às 22h, na TV Cultura.