Drew e Jonathan Scott chegam ao Brasil junto com a nova temporada de Irmãos à Obra

Prestes a chegar ao Brasil, Drew e Jonathan Scott voltam ao Discovery Home & Health, na quinta-feira, 22, às 20h25, com a nova temporada do programa Irmãos à Obra, que faz sucesso com suas reformas de casas.

SEM EMOÇÕES

Acaba de chegar à Netflix, o filme O Contador, que é dirigido por Gavin O’Connor e traz Ben Affleck como protagonista. Na história, Affleck é Christian Wolff, rapaz autista, mas que é exímio com os números, tornando-se um requisitado contador. Mais que isso, Chris tem um trabalho extra, que mexe com gente da pesada, mas ele é preparado para as mais complicadas missões. Há momentos tensos, que o herói resolve com rigor, mas também tem cenas descontraídas. Tudo com um Ben Affleck muito bem no papel.

VIDA E ARTE

Na próxima terça, 20, às 23h, o Canal Curta! exibe o documentário A Casa Azul de Frida Kahlo. Dirigido por Xavier Villetard, filme conta a história da Casa Azul, que fica na Cidade do México, e é onde Frida Kahlo nasceu (1907) e morreu (1954). Muitas histórias são relembradas da vida pessoal e profissional da artista mexicana, desde sua instável relação com o pintor Diego Rivera.

NOVO MUNDO

Original do AMC e renovada para uma nova temporada, a série Fear the Walking Dead, retorna nesta segunda, 19, para a segunda metade da quinta fase. Nestes oito episódios, o grupo continua a busca por outros sobreviventes, na esperança de tornar o mundo um lugar melhor. No elenco, Lennie James, Rubén Blades, Alycia Debnam-Carey.

DIRETO DA CAPITAL

O canal Multishow vai transmitir, no dia 24, o festival Na Praia ao Vivo, direto de Brasília. O evento terá início às 19h30 com shows de Felipe Araújo e Marília Mendonça.

VÁRIOS NOMES

A partir desta segunda-feira, 19, às 22h, o programa Fala Muito!, do SporTV, terá participações especiais em sua bancada, durante as férias do titular Lucas Gutierrez. O primeiro da lista a comandar a atração será o comentarista e ex-jogador Paulo Nunes. Régis Rösing, Léo Batista, Caio Ribeiro, Grafite e o Cartolouco Lucas Strabko estão entre os que vão se revezar, apresentando uma edição do programa cada durante duas semanas.

PODER FEMININO

Agora em agosto, o Smithsonian Channel programou a minissérie Mulheres Guerreiras, que é narrada por Lynda Carter, atriz que interpretou a Mulher-Maravilha na TV nos anos 1970. Neste domingo, 18, às 22h, vai ao ar o segundo episódio, Gladiadoras. Produção mostra como essas jovens eram incentivadas a lutar até a morte. Na semana seguinte, dia 25, será a vez de conhecermos o Exército Agooji. Nele, estarão retratadas as Amazonas de Daomé, pequena, mas poderosa força de combate do século 17. Série conta com dramatizações, animações e entrevistas com historiadores e arqueólogos.