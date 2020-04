Documentário sobre o grupo ABBA está na plataforma Bis Play

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

Difícil alguém que não conheça algo do grupo sueco ABBA, que dominou as pistas de dança do mundo com suas canções, como Dancing Queen e Mamma Mia. Formado por Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Faltskog e Anni-Frid Lyngstado, quarteto é tema do documentário ABBA: Super Trouper, que está disponível na plataforma Bis Play. Filme faz um registro da banda, com entrevistas, além de apresentações musicais históricas e raras.

Vale a experiência

Um filme de 2015, mas uma história gostosa de acompanhar. Em Um Senhor Estagiário, disponível na Netflix, Anne Hathaway é Jules Ostin, uma jovem empresária, criadora de um site de venda de roupas. O empreendimento é um sucesso, com vários funcionários sob seu comando, mas com enorme responsabilidade, ela tem uma vida estressante. Eis que sua empresa começa um projeto social de inclusão de pessoas idosas e surge em seu caminho o viúvo Ben Whittaker (Robert De Niro). O homem, nos seus 70 anos, logo sente o distanciamento dos colegas mais jovens, mas logo irá conquistar a todos, inclusive Jules, que terá um outro olhar para ele. A direção é de Nancy Meyers.

Superar isolamento

No programa Opinião Nacional desta quarta, 1º, a discussão será sobre o impacto psicológico e social da pandemia de coronavírus. Não é nada fácil ficar longe das pessoas, principalmente de parentes, o que pode levar a problemas de saúde mental, por isso precisamos saber superar a solidão, ou conseguir conviver com ela, não permitindo que o medo nos domine. O debate da noite conta com a participação do médico psiquiatra Daniel Martins de Barros e da antropóloga Denise Pimenta. Apresentada por Andresa Boni, atração vai ao ar às 22h15, na TV Cultura.

Mente humana

Começa a ser exibida nesta quarta, 1º, depois do Jornal da Globo, a terceira temporada de Perception – Truques da Mente, que acompanha o talentoso e excêntrico neurocientista Daniel Pierce (Eric MacCormac).